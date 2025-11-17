Voto oculto y desinformación: Escobar analiza resultados electorales e insta a terminar con la veda de encuestas

La periodista y panelista de Tolerancia Cero sostuvo que las críticas a las encuestas marcaron la campaña, pese a que las mediciones tradicionales acertaron en los candidatos que avanzaron a segunda vuelta.

En esta campaña, quizás como ninguna otra, hubo tensiones y críticas a las encuestas.

Lo cierto es que las encuestas más tradicionales y de trayectoria acertaron en quienes pasaron a segunda vuelta.

Dos de ellas, Pulso Ciudadano y xxx pronosticaron el fenómeno Parisi, pero la mayoría subestimó su votación, así como en general estuvo sobreestimado el anunciado boom de Kaiser en la recta final.

Pero más que hablar de conspiraciones, como han planteado algunos desde el parisismo, todo indica que ese era el voto oculto de esta elección sin precedentes, con inscripción automática y voto obligatorio.

Oculto por razones varias: dificultad para acceder a ese electorado, por ejemplo, o porque se puede tratar de un electorado que tomó su decisión a última hora, o, por cierto, porque quizás fueron electores que no contestaron cuál sería su voto realmente.

Con todo, lo más relevante es que, de una vez por todas, la veda de encuestas debe terminar, porque gran parte de las ideas conspiranoicas sobre las encuestas tuvieron que ver con ese espacio de dos semanas en que no se pueden conocer públicamente los resultados de las encuestas. Estas encuestas, como se ha dicho, circulan igual, sin transparencia y con acceso desigual por parte de la ciudadanía.

La senadora Vodanovic y otros impulsan un proyecto de ley para eliminar esta veda. Ojalá que alcance la energía parlamentaria para hacer ese cambio. Es la manera de evitar que se instalen o siembren ideas conspirativas, que perturban el clima electoral, ya bastante caldeado por lo demás.