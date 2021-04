La diputada Camila Vallejo (PC) se refirió al proyecto de ley para derogar la ley Aula Segura, normativa del 2018 que otorgó más facultades a establecimientos para expulsar o cancelar matrículas en casos graves de violencia. Junto a esto, defendió el proyecto que grava a los “súper ricos”.

“Las consecuencias negativas que presentamos en el debate se cumplieron y hemos tenido la aplicación y procesos que se han judicializado y han vulnerado los derechos de niñas, niños, y adolescentes“, sostuvo en entrevista con CNN Chile.

En la misma línea, cuestionó que “si pensamos en el principal legado de educación en Chile de este gobierno tenemos Aula Segura, que busca criminalizar y tratar como delincuentes a estudiantes menores de edad y forzar el retorno a clases presenciales en plana pandemia, ha sido un legado nefasto en materia educacional y hay que enmendar un poco el rumbo”.

La también integrante de la comisión de Educación destacó que “en algún momento, pasada la pandemia, vamos a retomar las clases presenciales la discusión sobre los proyectos educativos, las herramientas de los colegios para nivelar y resolver problemáticas, tenemos que llegar bien preparados y no puede ser que rija como principal herramienta esto de la limpieza” de la ley Aula Segura.

Lee también: Comienza la discusión del tercer retiro del 10% en la Cámara

Por otra parte, sobre el debate de los impuestos a los “súper ricos”, cuestionó las declaraciones de la Sofofa, quienes la calificaron como una mala política pública.

“Es lo que siempre dicen los representantes de los grandes gremios empresariales, lo vimos con las 40 horas, el tercer retiro, caen en una descalificación sin base, con una lógica de campaña del terror que tiene poco sustento”, planteó.

Vallejo también destacó que “no hay sustento de que esto no recauda, tenemos determinado quienes son los súper millonarios en Chile, entre 1.500 y 1.409 según lo que estima el SII. Acá hay una fórmula que no es nueva, las declaraciones juradas de patrimonio si las falseas hay sanciones establecidas”.

“Son recomendaciones internacionales. Si el presidente no quiere escuchar al pueblo de Chile, al Congreso, que al menos escuche al Fondo Monetario Internacional (FMI), a la OCDE, a la ONU y de una vez por todas ceda en esto y pueda colaborar en enfrentar la pandemia”, agregó.

Espera que el proyecto se vote en abril en la Cámara para que, de ser despachado, pase el Senado en mayo.