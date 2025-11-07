Ministra Vallejo dice que líderes del Tren de Aragua llegaron a Chile entre 2017 y 2019 y que “tenían visa”

En CNN Chile Radio, la vocera del Ejecutivo dijo que durante la administración de Sebastián Piñera llegaron sujetos como el "vaca" y "larry changa". "No sé por qué nadie va a preguntarle a quien estaba a cargo de migración en ese tiempo por qué sucedió aquello".

“Nosotros no fuimos los que le entregamos visa a los líderes del Tren de Aragua, fue el Gobierno anterior”.

Con esas palabras, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, habló sobre la seguridad durante la instalación del actual Gobierno.

En CNN Chile Radio, la autoridad afirmó que cuando la actual administración llegó al poder, en 2022, “se había generado el mayor peak de ingresos irregulares a nuestro país, casi 800% de ingresos irregulares” y que previamente “hubo una pandemia, hubo estallido social, hubo un alza en el ingreso irregular, ingresaron además los líderes del Tren de Aragua en 2017 a 2019. Los principales líderes incluso tenían visa en Chile”.

Respecto a quién fue el responsable por dicha situación, afirmó que “eso sucedió en la administración anterior”.

Consultada sobre si los líderes entraron con visas que entregó la administración de Sebastián Piñera, Vallejo respondió: “Tenían visa. El ‘vaca’, ‘larry changa’ y varios más y yo no sé por qué nadie va a preguntarle a quien estaba a cargo de migración en ese tiempo, por qué sucedió aquello”.

La vocera, además, aseveró que “Chile no era el mismo cuando nosotros asumimos. El crimen organizado se venía instalando hace años, teníamos los impactos económicos de la pandemia, los impactos sociales de la pandemia, la inflación estaba en 14 puntos. Tuvimos que empezar a normalizar la economía”.