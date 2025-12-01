“Un tema tan doloroso como silenciado”: Mónica Rincón y el suicidio en Chile

La periodista y panelista de Tolerancia Cero abordó el tema del suicidio desde la sensibilidad y la urgencia, destacando una columna de Óscar Contardo y la obra "Las Cosas Extraordinarias" para llamar la atención sobre un dolor social muchas veces silenciado.

No encontré las palabras adecuadas para el minuto de confianza, pero me parece ineludible.

Este fin de semana leí una columna y vi una obra de teatro que abordan un tema tan doloroso como silenciado: el suicidio. Muchos de ustedes han vivido la desgarradora experiencia de perder a alguien así.

Óscar Contardo, en La Tercera, nos removió recordándonos que cada dos semanas una multitud en la salida del Metro nos dice que ese día fue el fin del mundo para alguien y con una delicadeza que no tengo enrostraba a quienes se quejan de la alteración de su rutina en el transporte.

“No creo que haya una solución general para algo así. La vida le pesa a cada quien de un modo distinto, pero sospecho que hay algo en nuestro modo de convivencia que puede herir aún más de lo tolerable a ciertas sensibilidades; una manera de apuntar a las cicatrices, de rozar las heridas, de desatender al que fracasa, de castigar al desobediente, de traicionar la palabra empeñada, de exigirle solidaridad al prójimo sin practicarla en el espacio propio”.

Y nos alerta: “Tampoco creo que sea casualidad. Es demasiada la gente que está despertando con la decisión tomada de que lo mejor es marcharse sin despedirse”.

Hay fundaciones como José Ignacio que hacen y mucho. Los medios también tenemos responsabilidad en crear espacios para la salud mental. Las autoridades.

Y el arte, sí. Fue lo segundo que vi este fin de semana: la obra “Las Cosas Extraordinarias”.

El protagonista desde los 7 años escribe una lista de cosas que hacen que la vida tenga sentido, la escribe para su madre que ha intentado cerrar los ojos para siempre.

Solo quería invitarlos a ver la obra y a leer la columna de Óscar porque tienen un mensaje mucho más profundo y con palabras que yo no encuentro. Y que podrían ser de algún consuelo (si es que eso es posible) porque crean empatía en los que tienen la suerte de no mirar una silla vacía, aún más vacía en estas fechas de fin de año.