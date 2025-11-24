Un respiro del calor: ¿Cómo estará el tiempo esta semana en Santiago y el resto del país?

En conversación con CNN AM, Pamela Henríquez, coordinadora jefe de Meteored Chile, entregó el pronóstico del tiempo para esta semana.

Es lunes y, como cada inicio de semana, el pronóstico del tiempo es tema obligado para quienes organizan su rutina, planean actividades o quieren saber si salir con paraguas o lentes de sol.

Aunque el pronóstico puede variar según la zona, se anticipan jornadas con climas más agradables, especialmente en la zona centro del país, la que venía de varias jornadas calurosas.

En conversación con CNN AM, Pamela Henríquez, coordinadora jefe de Meteored Chile, entregó detalles sobre cómo estará el clima tanto en la Región Metropolitana como en el resto del país.

“Vamos a estar con inestabilidad durante esta semana que va a afectar la zona central y, por supuesto, también la RM. Por un lado, hemos tenido vaguada costera que ha roto todo este ciclo de altas temperaturas y, si bien todavía continúan altas, ya no tan extremas como se han registrado los últimos días en algunas regiones.”, sostuvo.

Detalló que “partimos el lunes con temperaturas cercanas a los 30 grados; el martes es probable que también continúen, más o menos, entre 27 a 29 grados, porque comienza a ingresar aire más fresco. Tendremos ahí un área de inestabilidad que incluso el miércoles podría afectar en la cordillera durante la tarde y eso podría afectar también a la RM, además de esta vaguada costera que lleva este aire muy fresco marino hacia el interior y hace bajar también las temperaturas“.

“El miércoles volvería a subir un poco el termómetro, entre los 26 y 27 grados; no va a ser tan cálido tampoco, porque además llega otra configuración, que es que habrá una baja segregada e incluso una baja en superficie, así es que esto acoplado va a llegar a la zona centro sur y sur a dejar precipitaciones”, agregó.

