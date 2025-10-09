“Un irresponsable y chamullento…”: Winter cuestiona plan de recorte de US$6.000 millones de Kast

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que el candidato presidencial “ha sido muy claro a esta altura en que no tiene idea de dónde va a salir el recorte”.

Este jueves, el diputado Gonzalo Winter (FA) se refirió a la propuesta del candidato presidencial, José Antonio Kast, de recortar US$6.000 millones del gasto fiscal en 18 meses.

La propuesta de la carta presidencial del Partido Republicano ha recibido diversas críticas por su viabilidad, especialmente por el tiempo planteado para alcanzar la meta, entre otros aspectos.

“Es un irresponsable y chamullento…”

En CNN Chile Radio, Winter sostuvo que, tal como en la segunda vuelta anterior, una vez que Kast “es escrutado sobre sus dichos y propuestas, y tiene que explicarlas, el país se da cuenta de que es un irresponsable, un chamullento y que básicamente abre sus propuestas y no hay nada”.

“En el caso de los 6.000 millones de dólares, él ha sido muy claro a esta altura en que no tiene idea de dónde va a salir el recorte, siempre que lo dice, dice cosas abstractas, de aquí, de allá, incluso llegó al punto de decir ‘ya lo vamos a ver’”, agregó el parlamentario de FA.

Afirmó que “no sabemos cómo será el recorte, porque es sorpresa, no sabemos cómo aumentará la PGU, porque es sorpresa, y luego dice que una de las formas en que lo hará, y yo creo que aquí ya se fueron al chancho, y es lo que hace Arturo Esquella, que dice, por ejemplo, ‘si sacamos a los 100.000 funcionarios públicos nuevos’”.

“Eso es una mentira deliberada. Esto parte con Johannes Kaiser, que es un gran difusor de teorías de la conspiración y de noticias falsas, quien comienza diciendo ‘son 100.000 nuevos amigotes del presidente’, pero se imagina si el presidente tuviera 100.000 amigos, o sea, tendría 273 amigos de cumpleaños al día”, agregó Winter.