“Un error por años ya no es error, es negligencia”: Mónica Rincón y el error que duplicó los costos en cuentas de luz

La periodista y panelista de Tolerancia Cero analizó en su minuto de confianza la polémica en torno al cobro duplicado de las cuentas de luz y las declaraciones del biministro Álvaro García respecto a la posibilidad de una ley para la devolución de los sobrecobros.

Que sería inviable: así calificó el biministro Álvaro García, la posibilidad de que próximamente exista una ley para las devoluciones de los sobre cobros eléctricos.

Luego, ante las críticas, semi rectificó con un “si las bancadas se ponen de acuerdo”.

¿Qué esperaríamos? No que aseguren que es fácil, pero que se observe en la actitud y dichos de la autoridad que le toman el peso al tremendo error que es aplicar dos veces la inflación, alzando un servicio básico, encareciendo productos que requieren luz para producirse y la UF con todo lo que en ella se cobra.

No digo que la haya, pero el biministro transmite una falta de urgencia, de sensibilidad.

Mucho más adecuado hubiera sido afirmar que harían hasta lo imposible por empujar un acuerdo, porque ese es SU trabajo como colegislador.

Porque los parlamentarios pueden, por ellos, cuando tuvieron que arreglar inscripciones de candidatos o por el país, cuando aprueban exprés leyes de seguridad.

Aquí la equivocación es grande; entonces antes de seguir pasándose la pelota, sería bueno tener claro quiénes (al parecer no necesariamente desde 2017) son todos los culpables y desde cuándo supieron las autoridades y cuáles.

Que paren los eufemismos, (el exministro Pardow habló de cambio de metodología para intentar explicar el error) y comiencen con algo que debió estar en un principio: antes que te pidan la renuncia, presentarla.

Y antes que ya no tenga valor, pedir disculpas porque un error por años ya no es error, es negligencia.