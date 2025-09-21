Trauma ocular: ¿Qué tipo de lesiones existen?

En Entrevistas CNN, Felipe Morera, retinólogo Jefe del Servicio Oftalmología del Hospital San Juan de Dios, sostuvo que el trauma ocular “es una de las principales causas de ceguera en pacientes jóvenes”.

Los traumatismos oculares son una de las principales causas de consulta en los servicios de urgencia oftalmológica y pueden presentarse en contextos tan diversos como accidentes domésticos, deportivos o laborales.

Estos traumas se clasifican en diferentes tipos y, dependiendo de su alcance, pueden derivar en complicaciones que van desde molestias pasajeras hasta consecuencias más serias para la visión.

¿Qué es el trauma ocular?

En Entrevistas CNN, Felipe Morera, retinólogo Jefe del Servicio Oftalmología del Hospital San Juan de Dios, partió aclarando que “el trauma ocular cambió hace un par de años su nombre y ahora se llama trauma oftálmico, porque engloba todas las estructuras del ojo, es decir, engloba desde el párpado, los huesos de la órbita y la córnea hacia atrás”.

“El trauma oftálmico u ocular es una de las principales causas de ceguera en pacientes jóvenes, de ceguera monocular, y en los casos más severos puede presentar una ceguera bilateral. Principalmente, las cegueras bilaterales se dan producto del contacto con algunos químicos que afectan la superficie del ojo y producen una opacidad en la córnea y con eso la ceguera”, dijo el especialista, agregando que durante el último tiempo “ha aumentado el número importante de pacientes jóvenes, o no tan jóvenes, en relación con deportes como el pádel”.

