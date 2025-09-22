Tras inhabilitación, Rincón dice que Vodanovic “no quiso poner la cara” y que el PS-DC “no es la primera vez que me sacan de carrera”

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, afirmó en CNN Chile que la timonel del PS, Paulina Vodanovic, "no quiso poner la cara" al no firmar el requerimiento ante el Tricel para impugnar su candidatura. Además, recordó el episodio ocurrido durante las primarias de 2021.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que resolvió inhabilitar su candidatura al Senado por la Región del Maule.

Consultada por la periodista Matilde Burgos sobre sus declaraciones en El Mercurio, en las que afirmó que el requerimiento ante el Tricel “se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Gabriel Osorio, Paulina Vodanovic como presidenta del partido y la Democracia Cristiana”.

En esa línea, reiteró que “todos sabemos que su abogado siempre ha estado Osorio, Vodanovic es designada como senadora en el Maule y la que se ve beneficiada con la impugnación de mi candidatura”. Aclaró que “cuando digo que esto se craneó en las oficinas de Elizalde, no me refiero a físicamente su oficina, sino que su abogado y la timonel del PS, que es candidata al Senado en el Maule, participaron, y eso es algo que es conocido y sabido por todos”.

Asimismo, entregó su visión sobre las motivaciones de la declinación de su postulación: desde su perspectiva, Vodanovic no firmó el requerimiento porque “no quiso poner la cara”, aunque señaló que era algo que “siempre vieron, conversaron y analizaron”.

Según Rincón, esta maniobra buscaba sacarla de competencia, ya que si ella figuraba en la lista del Maule, la posibilidad de que el gobierno obtuviera dos senadores disminuía. “Al no estar yo en competencia, existe esa posibilidad”, afirmó.

Finalmente, recordó las fracturas que dejaron elecciones pasadas: “No es la primera vez que el PS se pone de acuerdo con la DC y me sacan de carrera. Lo hicieron en 2021, cuando gané la primaria de la DC. Ellos señalaron que si yo era la candidata, no habría primaria con mi partido en aquel entonces”.