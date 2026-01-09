“Transición democrática no es prioridad para EE.UU.”: Análisis del escenario en Venezuela a una semana del ataque norteamericano

Víctor Barrera, analista del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) también descartó la posibilidad de un retorno masivo de la población venezolana debido a la persistente crisis económica y la falta de condiciones para recibir a quienes emigraron, situación que no se ha solucionado tras la intervención de EE.UU..

Víctor Barrera, analista del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), analizó este viernes el escenario político actual en Venezuela, tras la tensión generada por el ataque de Estados Unidos, en el que se detuvo al líder chavista Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

En conversación con Hoy Es Noticia, el experto advirtió que, pese a la captura de Maduro, “hasta el día de hoy, es evidente que la transición democrática, si es que existe, es muy lejana. No es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos”.

El especialista también cuestionó la posibilidad de que la población venezolana regrese a su país: “No existen las condiciones en la economía venezolana para recibir a esta población”.

Según Barrera, la falta de oportunidades económicas y la persistente crisis impiden un retorno seguro y sostenible: “Esta población sale del país, uno, porque es perseguida políticamente, o dos, porque simplemente no encuentra oportunidades económicas para tener una vida, digamos, básica. Eso todavía no se ha solucionado y no creo que se vaya a solucionar en el mediano plazo”.

Además, Barrera señaló que es probable que Estados Unidos impulse deportaciones hacia Venezuela.

“Seguramente serán algunas deportaciones desde Estados Unidos a Venezuela, que es lo que interesa también a Estados Unidos”, mientras que un regreso voluntario masivo es poco factible, incluso dentro de la región.

Finalmente, sobre los objetivos de Washington en Venezuela, el analista comentó que “lo que se está buscando es, de alguna manera, una apropiación de los recursos, específicamente del petróleo en Venezuela. Ya el anuncio de estos barriles que van a ser vendidos a Estados Unidos da muestra de eso”.

Finalmente, Barrera advirtió que “no hay en el horizonte una transición democrática en el corto plazo”, y que cualquier cambio político dependerá de factores que solo se verán más adelante.