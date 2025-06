Tomás Vodanovic por querella del CDE contra Joaquín Lavín León: “Lo nuestro no era persecución política ni personal”

El alcalde de Maipú se refirió en CNN Prime a la querella presentada por el CDE contra el diputado Joaquín Lavín León por el presunto delito de malversación de caudales públicos.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió en CNN Prime a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del diputado Joaquín Lavín León.

La acción judicial contra el parlamentario, por el presunto delito de malversación de caudales públicos, fue ingresada al 7º Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida por el abogado procurador fiscal Marcelo Chandía.

En ese sentido, Vodanovic recalcó que no hay nada que celebrar respecto de la situación, pero que esto ratifica la postura y las acciones iniciadas por el municipio.

“Nosotros como municipio decidimos interponer una querella contra el diputado Lavín, no por una persecución política, sino porque nos convencimos de que él cometió delitos que afectaron a nuestra institución municipal. Que eso, de una u otra manera, sea corroborado también por el CDE, demuestra que nuestra lucha es contra la corrupción. El trabajo que estamos haciendo desde el municipio es una persecución a la corrupción por el daño que esta genera en las instituciones, y no una persecución personal o política por la militancia que pueda tener el diputado Lavín”, subrayó.

En esa línea, remarcó que el combate a la corrupción debe hacerse sin medias tintas, con la mayor severidad posible y de forma transversal, sin importar el color político.

“Yo fui muy categórico contra la corrupción en mi municipio, contra la exalcaldesa, en mi partido con el caso fundaciones, en mi municipalidad cuando se vendían licencias de conducir, ahora con el tema de las licencias médicas, y también con el diputado Lavín. Si el día de mañana alguien de mi partido comete un acto de estas características, voy a reaccionar exactamente de la misma forma. Porque la corrupción no daña el prestigio de uno u otro partido —ese es un cálculo demasiado cortoplacista y ciego—; yo creo que la corrupción daña al sistema democrático en general, a nuestras instituciones, a la confianza de las personas en el Estado. Tenemos que perseguirla todos con fuerza. Por lo mismo, si me percato de que en mi institución se cometieron delitos, lo que me corresponde hacer como autoridad es iniciar el proceso judicial, y eso es lo que hemos hecho”, complementó.

Finalmente, afirmó que “es bueno que se corrobore que lo nuestro no era persecución política o personal, sino que era una persecución de la corrupción”.