El pasado lunes se concretaron las inscripciones de listas parlamentarias y candidaturas presidenciales ante el Servicio Electoral, configurando así el mapa político que se definirá en las elecciones del 21 de noviembre.

La oficialización de las campañas en los distintos bloques dejó varias sorpresas y un par de polémicas, como la derivada de la candidatura senatorial del ex alcalde de Coquimbo y condenado por fraude al Fisco, Pedro Velásquez, quien obtuvo un cupo a través del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI).

Sobre dicha inscripción y otros detalles en torno a las postulaciones de Chile Podemos Más, conversó el diputado y ex vicepresidente de RN, Tomás Fuentes, en entrevista con el programa Hoy Es Noticia de CNN Chile.

“Era tremenda oportunidad para los partidos de demostrar que había renovación (…) y creo que se cumplió en parte y en algunas partes no, porque hay ciertos escenarios que podrían haber empañado un poquito la inscripción”, señaló Fuentes sobre la jornada de inscripciones.

El parlamentario también se refirió a la conformidad del abanderado del oficialismo, Sebastián Sichel, respecto a las listas inscritas, considerando los parentescos de algunos candidatos inscritos, como el caso de la carrera senatorial del diputado Enrique van Rysselberghe (UDI): “hoy hay que elevar los estándares éticos (…) no lo quiero justificar, pero se da (…) no puede llegar y saltar con un trampolín”.

Respecto a la candidatura de Pedro Velásquez y el respaldo de Sichel, el diputado de RN planteó: “si un político es condenado y queda imposibilitado de forma perpetua para ejercer el cargo de alcalde, entonces ¿por qué el estándar es distinto para ser diputado, senador o concejal? Yo creo que hoy nadie podría decir que comparte que Pedro Velásquez vaya por el PRI, dentro de la coalición”.

Velásquez, quien además de ser condenado por fraude al Fisco en 2007, también fue denunciado de acoso sexual por dos de sus ex trabajadores en 2019, mientras que en 2020 fue grabado increpando y amenazando a dos mujeres, tras lo cual pidió disculpas públicas. Sin embargo, el bloque concretó su aventura senatorial de todos modos, con respaldo de diversos personeros del oficialismo.

“Es una falta de respeto (…) ¿cómo va a ser mejor Pedro Velásquez que otras alternativas que estaban ahí legítimamente? (…) también es una falta de respeto (para Sebastián Sichel) y obviamente que también lo pone en aprietos”, aseguró el congresista de Renovación Nacional.

Respecto al hecho de que Rodrigo Ubilla participara en las negociaciones parlamentarias a petición de Sichel, el diputado de RN señaló que: “al haber estado ahí cometió un grave error, porque él estaba representando al candidato presidenciable”.

Por otro lado, Fuentes también abordó la candidatura de Iván Moreira, quien pagó 35 millones de pesos a la Fiscalía para no ser procesado y que reconoció públicamente que pidió dinero dinero fuera de la ley para financiar campañas anteriores: “también me molesta, el tuvo la oportunidad de terminar su periodo legislativo y de decir ‘voy a contribuir al estándar ético, por tanto no voy a ninguna postulación'”.