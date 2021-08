Comenzó oficialmente la carrera hacia La Moneda luego de que este lunes venciera el plazo de inscripción, con hasta ahora 9 candidatos, quienes disputarán la elección presidencial de noviembre.

En conversación con CNN Chile, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sostuvo que tras las primarias de Unidad Constituyente “tenemos un muy buen resultado, de hecho trabajamos arduamente mucho antes de la encuesta ciudadana y la verdad es que tenemos un programa común, hoy día una candidata común y una lista parlamentaria común, así que estamos muy contentos”.

“Fue una negociación muy fructífera, así que creemos que vamos con un elenco sólido a enfrentar esta elección parlamentaria“, dijo.

Con respecto a la irrupción de la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami, la timonel indicó que “nosotros teníamos un pacto que tenía tres vértices, pacto parlamentario, candidato único y programa común, y el PRO quebró uno de sus vértices, por lo tanto claramente iba a quedar fuera del pacto“.

“Nosotros tratamos de que todo se allanara, pero lamentablemente cuando hay una voluntad más egocéntrica o mesiánica que de un partido político, cuando un partido político es más un comando de campaña, difícilmente se puede llegar a acuerdos para bregar por intereses colectivos“, afirmó.

“Yo creo que él durante todo este tiempo habló mucho a la unidad y habló de que él había cometido el error de no entender y no consolidar un proyecto unitario, por lo tanto, yo me quedo con esas reflexiones que él tenía hace algunas semanas, no entiendo lo que sucedió, y lo lamento por el elenco del PRO que tenía muy buenos candidatos, como por ejemplo, el senador Alejandro Guillier, que no vayan a estar en la plantilla parlamentaria”, complementó.

Ssobre los comicios de noviembre, aseguró que “los partidos estamos haciendo un esfuerzo por renovar un poco los elencos, particularmente en el caso del PPD, por lo tanto valoro la confianza de los militantes, de mi partido y las bases de la RM en cuanto a mi candidatura, y en el resto de los partidos pasa algo parecido, que en realidad no solo tenemos que hablar de cómo vamos a transformar el país, cómo vamos a hacer posible los cambios que Chile requiere, sino que también cómo los partidos nos ponemos a tono con nuevos rostros, nuevo elencos, nuevas formas y eso es lo que estamos haciendo”.

Finalmente, manifestó que “no nos cerramos a ninguna conversación después de noviembre, pero primero hay que llegar a noviembre” y que “en el caso de la candidatura de Yasna Provoste, está todo el PPD tras ella porque tenemos un proyecto común”.

“Aquí no es el programa de la DC, acá es el programa de todo nuestro sector que ya desde antes se venía trabajando y que hoy día es encabezado por Yasna Provoste y en buena hora, pero es un programa más colectivo y amplio del ancho de banda que tiene la DC o el propio PPD, así que estamos muy contentos de tener candidata”, cerró.