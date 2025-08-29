Tomás Duval: “El PC y los otros partidos están mirando más la parlamentaria que la presidencial”

El analista político se refirió a las constantes discrepancias entre líderes de la centroizquierda y la propia candidata presidencial, afirmando que en el sector tendrían puesto el foco en la carrera al Congreso, sin "expectativas de triunfo" en la elección para presidente.

A mediados de agosto fueron inscritas finalmente todas las candidaturas a la presidencia que conforman el panorama electoral para noviembre. Si no surgen impugnaciones por parte de los organismos electorales, serían ocho las y los candidatos a La Moneda.

Así, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne Nicholls y Eduardo Artés serían quienes estarán en la papeleta de la primera vuelta.

Ya concluyendo un intenso mes en materia política, en Hoy Es Noticia analizamos lo que ha dejado a la fecha la carrera presidencial junto a Tomás Duval, analista político de la Universidad Autónoma.

Impacto de descuelgues hacia Kast

En primer lugar Duval comentó lo que ha sido una procesión de figuras de la centroderecha, vinculadas con Chile Vamos o los gobiernos de Sebastián Piñera, lo que a su juicio responde a que Kast estaría “reclutando” desde ese sector para robustecer sus equipos.

“Él estaba apareciendo demasiado solitario, con una agenda muy clara, una campaña muy definida y consistente en el tiempo, pero ya entramos en una etapa final donde debe demostrar equipos”, aseguró.

En ese sentido, lo que ve como un salto a goteo, pero que se replicará durante las semanas venideras, genera un impacto político en la campaña de la exalcaldesa de Providencia independiente de la importancia que tengan las figuras en cuestión.

Así, Duval comentó que no sorprendería si, por ejemplo, la exministra Marcela Cubillos transparenta su respaldo al republicano, tal y como ha trascendido. Pero en ese mismo hipotético, una figura como Cecilia Pérez entregando su apoyo a Kast tendría un impacto mucho mayor, “porque proviene de Renovación Nacional y participó del gobierno del presidente Piñera”.

Por otro lado, el analista matizó lo que puede ser el efecto que tenga el apoyo de la familia Piñera-Morel a la candidatura de Matthei: “Es correcto lo que está haciendo la candidatura de Matthei de vincularse a la figura de Piñera. Pero hay que tener en cuenta que Evelyn Matthei no es Sebastián Piñera. Por lo tanto, intentar compararse, hacer cuestiones similares, tratar de imitarlo, sería un error político profundo”.

Falta de expectativas de triunfo en la centroizquierda

En el oficialismo y la centroizquierda, Jara ha debido enfrentar días complejos en medio de su gira por el país, ya que constantemente copan la discusión pública los desacuerdos públicos en su propio sector.

“Mi impresión es que el PC y los otros partidos están mirando más la parlamentaria que la candidatura presidencial, entonces ahí se produce un desajuste muy grande con el comando, con la figura de Jeannette Jara”, afirmó.

Esto abre la puerta a la duda sobre cuán convencidos están los partidos que respaldan a la exministra del Trabajo en que triunfará en la segunda vuelta de diciembre. Al respecto, Duval admitió que es de alguna manera la impresión que tiene de lo que reflejan sus personeros: “tengo esa impresión de que no tienen esas expectativas de triunfo, sino más bien una candidatura que va a sostener una coalición y va a obtener un resultado político”.