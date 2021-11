Quedan menos de tres semanas para las elecciones del próximo 21 de noviembre y en la última encuesta Cadem, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, continúa en la primera posición con un 24%, mostrando el crecimiento de un punto respecto de la última medición. Y quien lo sigue es el aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que, en contraste a lo evidenciado por Kast, bajó 1% respecto la edición anterior y ahora se mantiene en un 19%.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el analista político Tomás Duval, quien aseguró que estos números de las encuestas tendrán que refutarse en el día de la elección. “Las encuestas nos dan un clima de opinión, no son encuestas electorales, por lo tanto, no podemos asegurar un resultado. Pero sí podemos decir que hay dos candidatos que destacan sobre los otros, que son Boric o Kast. Ahora si están en esos porcentajes o no, eso tenemos que verlo en el día de la elección“, explicó.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, también comentó la candidatura de Franco Parisi, la cual todavía es una incógnita, pero puede defender el porcentaje que obtuvo en su última elección.

“La misma de la candidatura de Franco Parisi es una incógnita para todo el mundo, dado las características que ha hecho, pero él sacó un 10% en la última elección que el compitió, entonces no está tan lejano de lo que estamos hablando hoy día. La vez pasada tuvo grandes votaciones en las regiones extremas de Chile y después fue decayendo hacia el centro. Pero sabemos que las personas participan menos en las regiones extremas y más en el centro, por lo tanto, ahí tiene un desafío en esta candidatura virtual, que ya no creo que vaya a llegar a Chile”, aseguró.

Respecto a los programas de gobierno de los distintos candidatos, el analista señaló que “en los últimos gobiernos han sido pocos los que han cumplido su programa porcentualmente. Pero hoy son modulares, se van acomodando respecto a los tiempos y a los contenidos. Algo que en política se producía en segunda vuelta, pero ahora se está produciendo en la actualidad, que es algo bastante singular lo que estamos viendo”.

“Uno puede irse por el lenguaje, si ve el programa de Kast es recuperar, reconstruir, un ataque a la izquierda, ese es un poco el lenguaje en el cual se funda. En cambio, uno ve el de Boric y está apuntando a reformas estructurales. Entonces más allá de las propuestas, uno se puede dar una sintonía hacia donde uno camina“, agregó.

También criticó las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric respecto al plano económico y comentó que deben tener un apoyo en este tema. “Yo no espero que un candidato se sepa los números de memoria, pero sí que tengan órdenes de magnitudes. Y ambos adolecen de eso, a diferencia de Franco Parisi, que lo hemos visto poco, pero es muy rápido con los números. Pero estos dos candidatos que aparecen como favoritos en materia económica requieren un poco de sustento, o que tengan vocero especializados en el área puede ser un gran punto para ellos“, afirmó.

Por último, Duval comentó que las elecciones parlamentarias han quedado rezagadas en esta ocasión. “Han quedado en un segundo plano y tengo la impresión que no los vamos a ver tan desplegados. Pero quizás muchos se van a ir apoyando a sus propias coaliciones. Es decir, que se dé una lógica en los votos que saca una candidatura y su lista parlamentaria, y si pasa eso, vamos a ver un parlamento muy fragmentado”, concluyó.