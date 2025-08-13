Eminem genera polémica con balde de palomitas que simula frasco de pastillas para documental

La promoción de "Stans" replica un envase de medicamentos con textos como "Tomar para levantarse de la cama", desatando críticas por glamurizar el consumo de fármacos.

Un balde de palomitas promocional del documental Stans de Eminem desató controversia por su diseño que imita un frasco de pastillas. El envase incluyó el nombre “Stan” —personaje de su éxito del 2000 sobre un fan obsesivo— junto a leyendas como “Tomar para levantarse de la cama” y “Recuerda que no es tan malo”, citas directas de la canción. La tapa replicaba instrucciones médicas con “presionar y girar”, completando la estética farmacéutica.

The popcorn bucket for Eminem’s ‘STANS’ documentary, designed to look like a pill bottle pic.twitter.com/quNpCyz14i — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2025

Reacciones divididas y contexto personal

Mientras algunos fans elogiaron la creatividad, numerosas voces calificaron el producto de “perturbador” e “irresponsable”. Usuarios en redes afirmaron: “Promueve mal mensaje para la juventud” y criticaron a “corporaciones que empujan pastillas”.

La polémica adquirió mayor relevancia por el historial de Eminem: el rapero sufrió una sobredosis de metadona en 2007 —equivalente a cuatro dosis de heroína— y celebra sobriedad desde 2008.

Según reportó NME, el documental explora relaciones parasociales en la música, tema central de la canción original. Pese a las críticas, la promoción mantuvo fidelidad al concepto artístico, aunque generó debates sobre los límites entre expresión y responsabilidad pública.