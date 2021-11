Los candidatos presidenciales reaccionaron a la ausencia de su contendor del Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi, quien anunció que debió postergar su regreso a Chile, pese a que había comunicado anteriormente que lo haría durante el mes de octubre.

La instancia ocurre a menos de 20 días de las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre.

Parisi aseguró que “este miércoles, a las 21:00 horas, en nuestro programa Bad Boys, haremos una transmisión especial para darles las buenas nuevas y serán ustedes los primeros en saber nuestros próximos pasos”.

¿Qué dijeron los candidatos?

La mañana de este martes se realizó el foro presidencial “Las pymes y el futuro de Chile”, donde participaron los candidatos Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista).

Tras el encuentro, Boric sostuvo que la ausencia de Parisi en la carrera presidencial “es muy insólito, creo que hay que revisar las normas electorales. Un candidato tiene que estar presente en los debates, tiene que exponer sus posiciones y la verdad es que no sé si hay algún otro ejemplo de eso en el mundo, pero es realmente insólito. No debería volver a suceder”.

En tanto, Provoste manifestó que “la participación en los debates tiene un propósito y es que la ciudadanía vote con la mayor información posible. Creo que es bien lamentable que, durante todo este tiempo transcurrido, es difícil hablarle a Chile de los problemas de nuestro país, de trabajar por superarlo, sin siquiera poder estar acá”.

Por su parte, Sichel afirmó que “esta elección tiene cosas tan exóticas que deberíamos conversarlas. Me impacta que un candidato haga campaña a control remoto, que no pague las pensiones de alimentos y que no dé lo mismo”.

“Que no se trata simplemente como un concurso de popularidad que se puede dirigir, como en los realities shows, desde lejos de Chile y no estar aquí con quienes sufren, lo pasan mal y tenemos que apoyarlos”, agregó.

Luego de ser consultado sobre qué le parecía también la ausencia de Parisi, Enríquez-Ominami respondió brevemente: “hubiese sido bueno escucharlo aquí (en el foro) porque él hizo una pyme para lucrar con los colegios”.

Finalmente, Kast expresó que “ojalá (Parisi) pueda estar en los debates. Creo que sí es importante que pueda estar acá, porque es distinto debatir vía virtual que presencial. Así que yo espero que él, ya en los próximos días, pueda llegar y ser parte de los debates que nos van quedando públicos”.