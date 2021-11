El candidato presidencial del Partido De la Gente (PDG), Franco Parisi, anunció la postergación de su regreso a Chile, pese a que había comunicado que arribaría al país durante octubre.

A través de sus redes sociales, el postulante a La Moneda, que se encuentra en Estados Unidos a menos de 20 días de las elecciones, aseguró: “nuestra reunión es inminente”.

“Teníamos preparado llegar unos días atrás, pero por razones que ya conocerán, tuvimos que posponer. No queda nada, falta poco para que nos reencontremos, para poder abrazarnos y volver a recorrer nuestro querido Chile, que se lo quieren llevar los mismos de siempre”, agregó.

Parisi también aprovechó el espacio para cuestionar las candidaturas de sus contendores y los sectores políticos a los que representan. “Se vienen semanas muy intensas. Nuestra alza en las últimas semanas ya tiene nerviosos a los mismos de siempre y que saben que harán cualquier cosa, ya que sus candidatos de la izquierda, de la derecha, de los grupos económicos, no prenden, y la gente no les cree”.

“Las chilenas y chilenos ya se dieron cuenta de que ya no los pueden volver a engañar los operadores políticos de izquierda y de derecha. Ya no les creemos los cuentos de tiempos mejores ni que la alegría ya viene. Y, además, sus encuestas no son capaces de predecir lo que va a ocurrir el 21 de noviembre”, continuó.

De este modo, Parisi afirmó que “este miércoles, a las 21:00 horas, en nuestro programa Bad Boys, haremos una transmisión especial para darles las buenas nuevas y serán ustedes los primeros en saber nuestros próximos pasos”.

“Buscarán cualquier artimaña para atacarnos, pero tengan la confianza de que estaremos allá con ustedes y juntos seremos imparables en la recta final, porque definitivamente ya no nos vieron venir y se llevarán la gran lección de su vida, de que con la gente no se juega, porque el 21 de noviembre pasaremos a segunda vuelta, pero más allá, tendremos un gran contingente de candidatos electos para CORES, diputados y senadores”, sentenció.