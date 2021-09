Durante la noche de este miércoles el cuestionado candidato presidencial del Partido de La Gente, Franco Parisi, aseguró que retornará a nuestro país a fines de octubre, para liderar su carrera hacia La Moneda.

En conversación con el programa Mentiras Verdaderas de La Red, el académico afirmó que su tienda es “un partido joven que cuenta con 382 candidatos, eso no se logra al azar” y que su regreso a Chile será “la segunda quincena de octubre“.

En esa línea, el abanderado del Partido de la Gente planteó que su campaña es “austera” al no contar con los recursos de otros candidatos presidenciales.

“Nosotros no queremos tampoco engañar a la gente y yo no quiero ir a Chile para estar en un hotel, siendo que puedo trabajar acá (EE.UU.) y tengo mis compromisos laborales acá (…) me encantaría poder estar antes, claro que sí ¿cómo no? si es bonito la campaña. Sentir el calor de la gente, la efervescencia”, aseveró Parisi.

El presidenciable también aseguró que no votó para las elecciones de convencionales, debido a que su estadía en Estados Unidos fue un “poco abrupta”. Parisi además reconoció que tampoco emitió sufragio para el plebiscito de Apruebo o Rechazo a una nueva Constitución.

En esa línea, el abogado señaló que estuvo a favor de una nueva Carta Magna y que luego de su primera campaña presidencial estuvo preparando un proceso constitucional, encabezado por el fallecido ex senador Antonio Horvath.