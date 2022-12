En una nueva edición de Tolerancia Cero en CNN Chile, nuestros panelistas conversaron con María José Hoffmann, secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI) sobre la continuidad del proceso constituyente y los últimos meses del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Sobre un posible acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente, la ex parlamentaria señaló que “hoy día las prioridades de las personas no pasan por este acuerdo. Si no hay acuerdo, no nos va a quedar otra alternativa que conversar proyecto a proyecto”. Además, expresó que el gobierno “hoy día no está gobernando”.

Revisa los momentos destacados de su entrevista a continuación.

1. “Nos comprometimos con una nueva Constitución, no con una nueva Convención”

1. "Nos comprometimos con una nueva Constitución, no con una nueva Convención"

2. “Hoy día las prioridades de las personas no pasan por este acuerdo (constituyente)”

2. "Hoy día las prioridades de las personas no pasan por este acuerdo (constituyente)"

3. “El Gobierno hoy día no está gobernando”

3. "El Gobierno hoy día no está gobernando"

4. “Me parece que han actuado infantilmente y fue el adjetivo más suave que se me ocurrió”

4. "Me parece que han actuado infantilmente y fue el adjetivo más suave que se me ocurrió"

5. “Estamos dispuestos a sentarnos y a ceder, y hemos cedido bastante”