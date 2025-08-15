Tensiones, llamados y más: ¿Cuál es el futuro de la visa Waiver para Chile?

En Entrevistas CNN, Fernando Socol, abogado estadounidense con casi tres décadas de trayectoria y director del bufete Socol Law, también conversó sobre las restricciones migratorias para legalizarse en Estados Unidos.

En medio de un escenario marcado por debates diplomáticos y ajustes en políticas migratorias, la permanencia de Chile en el Programa de Exención de Visas (Visa Waiver) con Estados Unidos ha vuelto a estar bajo la lupa.

En los últimos meses, declaraciones cruzadas, reuniones de alto nivel y llamados a reforzar la cooperación han encendido las alarmas sobre el futuro de este beneficio, que permite a los chilenos ingresar al país norteamericano sin necesidad de una visa tradicional.

Hace algunos días, la Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, confirmó que el programa sigue. “Chile se ha esforzado por garantizar el cumplimiento del Programa de Exención de Visas y esperamos seguir mejorándolo”, dijo, aunque las dudas persisten ante un escenario en constante cambio.

El futuro de la visa Waiver

En Entrevistas CNN, Fernando Socol, abogado estadounidense con casi tres décadas de trayectoria y director del bufete Socol Law, sostuvo que, de momento, el programa “está muy seguro”. “Hubo un tiempo, como hace un año, cuando había una banda de unos pocos chilenos que estaban robando en Estados Unidos, el país amenazó que iban a quitar la Visa Waiver si Chile no cooperaba un poquito con más información de cómo encontrar a esta gente, y con ese, que es un requisito de la Visa Waiver, poder cooperar. Cuando acordaron eso, se juntaron y dijeron que estaba todo bien y la mantendrían para Chile”.

