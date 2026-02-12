Tensión entre alcaldes por los SLEP: Gustavo Alessandri dice que “no tiene que ver con la política”, sino que “el modelo tiene fallas”

El presidente de la AChM, Gustavo Alessandri, se refirió en CNN Chile Radio a las diferencias que existen entre los alcaldes respecto de la continuidad del traspaso de los SLEP. Además, comentó el cruce que tuvo con el jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo, tras ser interpelado por su reunión con el presidente electo, José Antonio Kast.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, comentó en CNN Chile Radio el cruce que tuvo con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, sobre el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Consultado por el periodista Ivo Goic por el registro en que el jefe comunal le dice: “Considero que fuiste súper irresponsable cuando te juntaste con el (presidente electo) José Antonio Kast, a nombre de la AChM, sobre la paralización de los SLEP, porque esa no es la postura de los alcaldes de Chile”, respondió que “a mí con él no me pasa nada, le tengo respeto a las 345 autoridades municipales”.

Sobre ese momento, explicó que el registro fue grabado sin su consentimiento, durante una conversación en las afueras de la Municipalidad de Penco, en un contexto de emergencia por los incendios forestales en la Región del Biobío.

Respecto del caso de los SLEP, aclaró que no se trata de una postura personal, sino que también existe un “grupo importante” que pide paralizar su implementación hasta que se realice una auditoría para evaluar su funcionamiento y corregir los aspectos negativos.

“No tiene que ver con una cosa política, sino que el modelo tiene fallas; lo que no puede pasar es que se sigan implementando políticas públicas que perjudiquen a los chilenos”, remarcó.

En esa línea, sostuvo: “No puedo entender que un SLEP —o, si fuera una fundación o corporación— pudiese administrar bien 120 escuelas de la misma manera. Mi opinión personal es que se perdió la identidad de cada establecimiento educacional”.

Finalmente, recalcó que “no tengo ningún problema con Toledo. Si él tiene alguno conmigo, que lo subsane: para pelear se necesitan dos y yo no peleo”, y agregó que es normal que existan diferencias al interior de una asociación. Sin embargo, hizo un llamado a respetar la diversidad de opiniones.

“Falta de liderazgo e instrumentalización política en la AChM”

Según publicó The Clinic, las autoridades comunales de Recoleta (Fares Jadue, PC), Pudahuel (Ítalo Bravo), Quilicura (Paulina Bobadilla), Lo Espejo (Javiera Reyes, PC), La Cisterna (Joel Olmos) y Cerro Navia (Mauro Tamayo) firmaron una declaración en la que plantearon: “Creemos que los descargos del alcalde Toledo expresan un sentir colectivo de muchos de nosotros y nosotras, puesto que son políticamente imprescindibles”.

“Los municipios de Chile no son homogéneos, no tienen los mismos malestares ni enfrentan los mismos desafíos. Por lo mismo, usar un mandato gremial para hablar en nombre de quienes se representa, sin consulta ni acuerdo, solo para plantear un capricho ideológico personal, nos parece un mal uso y una distorsión del cargo, pues se atribuye una representación que no les pertenece”, expusieron en el escrito.

Asimismo, argumentaron que el traspaso a los SLEP “no fue un capricho ideológico, sino una necesidad de gestión frente a un sistema municipal deficiente, incapaz de responder financieramente durante décadas, y un alivio para redistribuir recursos en las sentidas demandas de la ciudadanía”.

Finalmente, sobre el encuentro entre Alessandri y el mandatario electo, subrayaron: “Pedirle al gobierno entrante que invalide una política pública sin consulta ni consenso es grave a nuestros ojos, pero, más aún, demuestra una falta de liderazgo y una instrumentalización política del cargo en la AChM. Esto debilita la credibilidad del municipalismo, erosiona la gobernanza local y confunde deliberadamente a la ciudadanía”.

Mira aquí la entrevista completa