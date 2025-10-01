Subsecretario por suspensión de la consulta indígena: “Nada se desmorona, la pausa permite revincularnos con las comunidades”

El subsecretario del Interior y exsecretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos, se refirió en CNN Chile a la controversia generada por la pausa en la consulta indígena. “Nada se desmorona. Una pausa en el camino permite revincularnos y volver a atender las dudas legítimas de las comunidades indígenas”, señaló.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la situación actual de la consulta indígena, que se enmarca en la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

Consultado por la periodista Matilde Burgos, debido a su experiencia como secretario ejecutivo de la Comisión y a la controversia generada por la suspensión de la consulta indígena, así como por la afectación al trabajo realizado tras su salida, respondió: “Lo único que se puede desmoronar es lo que se construye a la rápida e improvisando, y acá lo que hemos hecho durante estos cuatro años es construir lento y planificadamente todos los pasos que hemos dado en la zona sur.”

En esa línea, complementó que los procesos de paz y diálogo, en cualquier país del mundo y en la relación con los pueblos originarios, “son procesos que se abordan como políticas de Estado y que, por lo tanto, tienen que recorrer un camino largo que trasciende el periodo gubernamental actual de cuatro años.”

Respecto al diálogo que involucra cerca de cuatro mil comunidades y la interrupción de la consulta, reiteró: “Nada se desmorona. Una pausa en el camino permite revincularnos y volver a atender las dudas legítimas de las comunidades indígenas sobre la materia a consultar. Esto ocurre permanentemente en las consultas indígenas.”

Desde su perspectiva, planteó que: “Todo lo que ocurre en la Araucanía habitualmente se exacerba y se percibe como si este fuera el final del camino, como si todo se hubiera derrumbado, debido a experiencias algo traumáticas en relación con los Estados. Pero en este caso, no es así.”

Ramos remarcó que la consulta y la comisión ofrecen un camino progresivo de cambios que brinde certeza a las comunidades indígenas y a los diversos actores locales: “Si fuimos muy deprisa, ahí tenemos que hacer una autocrítica. Quizás, al terminar la comisión, dentro de nuestro periodo gubernamental queríamos lograr que la consulta estuviera finalizada. Pero no hay que apresurar el proceso; es bueno poner una pausa, revincularnos con las comunidades y aclarar sus dudas. Cuando conversamos con los dirigentes de la zona y les explicamos con mayor profundidad las medidas a consultar, todos terminan considerando que son buenas. No es verdad que todas las comunidades estén en contra.”

Ramos detalló que se han realizado cerca de 390 diálogos, dentro del Plan Buen Vivir, y dramatizó la continuidad de los encuentros:

“Durante esta suspensión se van a producir diálogos territoriales.”

Durante esta etapa, aclaró: “Anunciamos la suspensión, pero al mismo tiempo se van a producir muchos diálogos territoriales con las dirigencias, que en el fondo van en paralelo a la consulta.”

Finalmente, destacó que en marzo de 2026, el gobierno entrante “por primera vez tendrá una ruta transversalmente válida para todas las partes y que puede continuarse implementando”. Por tanto, espera que, una vez retomada la consulta, se entregue un “buen informe claro y sistematizado al gobierno que viene, independiente del color político que sea”.