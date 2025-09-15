Subsecretario de Defensa tilda de “irresponsables” y “altisonantes” propuestas presidenciales para cerrar la frontera norte

En CNN Chile Radio, el subsecretario Ricardo Montero dijo que "uno puede tener mayor vigilancia, mayor coordinación con los países limítrofes, desplegar más personal y más tecnología, pero garantizar el sellado de una frontera, que no lo ha conseguido Estados Unidos ni ningún país de Latinoamérica, me parece a lo menos una declaración altisonante y no muy responsable".

El subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, calificó de “irresponsables” las propuestas de candidatos presidenciales que buscan cerrar la frontera norte para impedir el ingreso de migrantes irregulares.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad abordó cómo ha sido el control de la frontera durante la administración del presidente Gabriel Boric y dijo que “el Estado de Chile no tenía presencia efectiva en la frontera cuando asumimos el gobierno, esa era la realidad. No había una presencia efectiva en los 1.055 kilómetros de frontera entre Perú y Bolivia”.

En esa línea, aseveró que casi ninguna institución puede desplegarse a 4.000 metros de altura en la frontera con Bolivia, por ejemplo, y en esos casos “creemos que la mejor opción para este momento es tener despliegue militar”.

Aunque dicha opinión no es compartida en lugares con afluencia de personas, según el subsecretario. “La experiencia comparada de militares en ciudades, en el Metro, en ferias, no es una experiencia exitosa. Entonces, nosotros hacemos una valoración que es lo más objetiva, profesional y consistentemente posible y es lo que hemos hecho durante todo el gobierno”.

Propuestas para cerrar la frontera son “altisonantes”

Montero dijo que “hay que ver cómo uno se hace cargo si después le toca gobernar, porque las propuestas altisonantes en materia de seguridad o son exageraciones o son simplemente falsedad”.

“Las propuestas mágicas de cerrar la frontera, no dejar que entre nadie más, expulsar inmediatamente, tienen condiciones materiales que el que le toque gobernar se va a tener que hacer cargo y va a tener que explicar cómo cierra una frontera con Perú y Bolivia -que tiene la distancia de Santiago a Puerto Montt- y sellar, sin que entre ni una persona más. A mí, a lo menos, me parece poco responsable“, complementó.

E insistió en que “no sé cómo podríamos sellar una frontera de 1.055 kilómetros con un promedio de 4.000 metros de altura”.

“Uno puede tener mayor vigilancia, mayor coordinación con los países limítrofes, desplegar más personal y más tecnología, pero garantizar el sellado de una frontera, que no lo ha conseguido Estados Unidos ni ningún país de Latinoamérica, me parece a lo menos una declaración altisonante y no muy responsable”, acotó.

Consultado sobre si hay populismo en el debate sobre seguridad y defensa, el subsecretario respondió que “falta un poco de responsabilidad. Los debates en defensa y seguridad son a largo plazo, por eso hablamos que deberían ser temas de Estado”.

Y añadió que “cuando alguien habla de defensa a nivel internacional, habla a lo menos de tres, cinco o 10 años plazo. A mí me llama la atención estos cambios que parecieran de buena o mala voluntad, que va a llegar alguien y va a hacer un cambio radical”.

¿Se puede minar la frontera norte?

Sobre esta pregunta, Montero recordó que Chile tendría que realizar una serie de pasos antes de poder minar la frontera norte.

“Primero, habría que salirse de la Convención de Ottawa o no respetar normas que Chile siempre ha respetado y considerado que son de derecho internacional. Segundo, habría que hacer un cambio radical en nuestra política exterior. Tercero, habría que implementarlo”, explicó.

“Yo espero que eso no ocurra. Espero que veamos otras soluciones y, por cierto, como Gobierno estamos en absoluto desacuerdo de la hipótesis de minar nuestra frontera”, sentenció.