Subsecretario de Seguridad responde sobre inhibidores de señal en cárceles: “Está acreditado que funcionan”

El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, se refirió en CNN Prime a la controversia sobre la efectividad de los inhibidores de señal en los recintos penitenciarios. "Hay determinadas formas de operación que son importantes para una investigación en curso", afirmó.

Rafael Collado, subsecretario de Seguridad Pública, se refirió a la situación de los recintos carcelarios a raíz del caso de los gendarmes de Ángol, formalizados por delitos de cohecho de funcionario público e ingreso de elementos prohibidos al interior de un penal en la Región de La Araucanía.

Entre las pruebas que presentó el ente persecutor se dio a conocer un video en el que los funcionarios reciben dinero de un interno, con el fin de que ingresara droga.

Consultado en CNN Prime sobre si esto podría estar ocurriendo en otros penales y si la institución está siendo permeada por el crimen organizado, respondió: “En Chile, Gendarmería controla las cárceles. Eso es lo primero y hay que ratificarlo. Y eso ha sido expuesto. Chile tiene el control de sus cárceles”.

En esa línea, remarcó que parte del foco de la política nacional contra el crimen organizado está puesto en el rol de Gendarmería en las cárceles, debido a que existen personas privadas de libertad con una “alta connotación criminal”, lo que requiere un enfoque especial.

Por ello, destacó que la institución ha tomado las acciones necesarias, definiendo controles y gestionando, junto con el Ministerio de Seguridad, convenios para mejorar las capacidades de investigación, incluyendo la detección de celulares, la inhibición de señales y el monitoreo a través de videocámaras.

Lee también: UDI acusa “absurda” defensa del ministro Cordero por uso de celulares en cárceles y exige revisar fallas en inhibidores

Respecto a las controversias sobre la efectividad de los inhibidores de señal de los celulares al interior de las cárceles, planteó: “El funcionamiento de los inhibidores de señal está certificado, está acreditado que funcionan”.

Y agregó: “La forma de funcionamiento —aquí no le gusta a mi equipo, pero lo tengo que decir— es una responsabilidad de mi parte; es una materia de seguridad. Porque hay determinadas formas de operación de los inhibidores de señal que son importantes para una investigación en curso”.

En esa línea, explicó que Gendarmería es auxiliar del Ministerio Público y puede desarrollar diligencias de investigación también al interior de las cárceles.