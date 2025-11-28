Subsecretario de Educación cree que es posible que el FES se tramite durante el mandato de Boric

El subsecretario de Educación, Víctor Orellana, se refirió en CNN Prime a la situación del proyecto de ley FES, señalando que la comisión del Senado aún no ha aprobado la idea de legislar. “Creemos que más que un problema de tiempo, es un problema de acuerdos”, afirmó.

El subsecretario de Educación, Víctor Orellana, entregó detalles en CNN Prime sobre los avances del proyecto de Financiamiento para la Educación Superior (FES).

En ese contexto, indicó que existen posibilidades de que la iniciativa avance en el Congreso, esto “no solo por responder a un compromiso de campaña”, sino también porque las personas que tienen deuda con el CAE, Crédito Corfo y Fondo Solidario “van a acceder a una política de condonación: a todos les disminuirá la cuota y miles de personas quedarán con compromiso de pago cero, ya sea por determinadas características o porque sus ingresos están dentro del tramo de extensión y, por lo tanto, tienen compromiso de cero”.

A nivel general, todos verán su cuota aliviada en algún grado. “La educación superior requiere un nuevo sistema de financiamiento porque el CAE está agotado; esto lo ha reconocido mucha gente y existe consenso sobre legislar en esta materia”, enfatizó.

Orellana detalló que ya se han efectuado los cambios necesarios para que el proyecto se convierta en ley. “Creo que vamos a poder legislar durante el Gobierno de Gabriel Boric”, comentó.

Además, aclaró que el Ejecutivo está dispuesto a “flexibilizar nuestras posiciones en materia de copago y revisar las propuestas que nos han hecho las instituciones de educación superior. Recién durante esta semana dimos un paso fijando las bases para un trabajo junto al Consejo de Rectores”.

Actualmente, la comisión del Senado aún no ha aprobado la idea de legislar el FES. Sobre los obstáculos, Orellana señaló: “Creemos que más que un problema de tiempo, es un problema de acuerdos. Una vez que tengamos los acuerdos, será más sencillo avanzar en la legislación”.