Subdirector técnico del INE: “Estamos entre los 10 países con menor tasa global de fecundidad del planeta”

El subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Leonardo González, profundizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile en los resultados del estudio Estimaciones y Proyecciones de Población Base 2024.

Según el reporte, la población del país alcanzaría 20.150.948 personas en junio de 2026 y llegaría a un máximo de 20.643.490 habitantes en junio de 2035. No obstante, a partir de 2036, la población dejaría de crecer y comenzaría una disminución gradual, hasta llegar a 16.972.558 personas hacia mediados de 2070.

Respecto a estas cifras, aclaró que se trata de un fenómeno que también es mundial. Sin embargo, subrayó que “la particularidad de nuestro país es que ha sido acelerado, ya que la tasa global de fecundidad ha caído más rápido de lo que uno observa en otros países”.

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) disminuiría de 1,06 nacidos vivos por mujer en 2024 a 0,92 en 2026, y se espera que continúe descendiendo hasta 2035.

Ante este panorama, explicó que “estamos dentro de los 10 países con menor tasa global de fecundidad del planeta y, dentro de la región, somos el país con la tasa global de fecundidad más baja”.

No obstante, este escenario también ha traído un elemento positivo: la disminución del embarazo adolescente.