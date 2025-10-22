Sorh y victoria de Rodrigo Paz en Bolivia: “La mayoría de sus votantes, lo eligieron porque propone una reforma moderada”

En conversación con CNN Chile, el analista internacional destacó que el MAS, liderado por Evo Morales, enfrenta un severo declive, reduciéndose a apenas 10 parlamentarios tras perder gran parte de su influencia.

“La elección de Rodrigo Paz marca un cambio significativo en la política boliviana“. Así calificó el resultado de las receinte selecciones presidenciales en Bolivia el analista internacional Raúl Sohr.

Esto, luego de que Paz, senador centrista, ganara la segunda vuelta con un 54,5% de los votos frente al 45,5% de su rival, el exPresidente Jorge “Tuto” Quiroga.

En conversación con Conexión Global Prime, Sohr destacó que el Movimiento al Socialismo (MAS), del que es parte el exmandatario Evo Morales y que durante dos décadas dominó la escena política del país, enfrenta ahora un severo declive.

“Al MAS se le acabó el petróleo y el Gobierno terminó a duras penas. El MAS, que durante 20 años hegemonizó la política boliviana, quedó reducido a 10 parlamentarios“, sostuvo.

El experto agregó que uno de los principales desafíos del anterior Gobierno fue la gestión de los recursos naturales, especialmente el litio, un mineral estratégico para Bolivia.

“El anhelo de Bolivia era no entregar el litio a empresas extranjeras. Trataron de hacerlo y no les dio resultado”, sostuvo Sohr, subrayando las dificultades para capitalizar este recurso sin recurrir a socios internacionales.

Asimismo, indicó que “la mayoría de los votantes de Rodrigo Paz, lo eligieron porque propone una reforma moderada. Es un viraje al centro”.