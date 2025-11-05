Sohr y tensión entre Maduro y EE.UU: “En Venezuela están muy preocupados, están movilizados al límite de sus posibilidades”

En conversación con CNN Chile, el analista internacional destacó además el apoyo ruso al gobierno de Nicolás Maduro y señaló que Washington busca un cambio de régimen en Caracas sin recurrir a la fuerza.

El analista internacional Raúl Sohr abordó la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, advirtiendo sobre un avance del despliegue militar estadounidense en la región y el impacto geopolítico que ello podría tener.

En conversación con Conexión Global Prime, Sohr señaló que “uno ve que el despliegue militar estadounidense está avanzando”, aunque subrayó que una eventual intervención terrestre “sería muy difícil para Estados Unidos”.

El experto también destacó el respaldo que Rusia mantiene hacia el gobierno venezolano, afirmando que “Rusia le está brindando cierto apoyo. Están llegando aviones cargueros rusos. Es una señal que Rusia no ha abandonado a Venezuela a su suerte”.

En su análisis, Sohr sostuvo que la actual estrategia de Washington “apunta al cambio de régimen” en Caracas.

“Si lo logran sin tener que disparar un arma, eso sería el ideal”, agregó.

Respecto a la situación interna del país sudamericano, el analista afirmó que “en realidad en Venezuela están muy preocupados, están movilizados al límite de sus posibilidades”, reflejando la tensión política y militar que atraviesa el gobierno de Nicolás Maduro.

Elecciones en Estados Unidos y el triunfo de Zohran Mamdani

En el ámbito político estadounidense, Sohr también comentó los resultados recientes de las elecciones en Estados Unidos, indicando que estos representan “un ojo en tinta para Trump, porque él auspiciaba a una serie de candidatos” que no obtuvieron los resultados esperados.

Finalmente, destacó el triunfo del candidato Zohran Mamdani en Nueva York, al que calificó como “una victoria resonante de parte de un candidato insurgente, en el sentido que se proclama extranjero, musulmán, socialista”.