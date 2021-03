El 11 de marzo de 2011 hubo un terremoto grado 9 en Japón que desencadenó un tsunami, que afectó a una central nuclear en Fukushima. El jueves se realizó la conmemoración de la tragedia que cumplió 10 años.

Al respecto, el analista internacional Raúl Sohr recordó en Última Mirada, de CNN Chile, a los miles de muertos y desaparecidos tras la catástrofe y habló de las lecciones que dejó la emergencia que causó la destrucción de la generadora.

“Lo que dejó claro el accidente es que ninguna medida precautoria es suficiente cuando se está tratando con sustancias tan altamente tóxicas como es la radiación nuclear”.

Lo anterior porque “es invisible, incolora, no tiene olor, de manera que es el más siniestro de los elementos contaminantes y no se ha encontrado una forma efectiva de limpiarlo“.

“Ha marcado el comienzo del declive de la energía electronuclear en todo el mundo”, aseveró.

Otro de los efectos concretos del desastre es que “Alemania, a partir de lo ocurrido en Fukushima decide dejar para siempre la energía nuclear, planta por planta ha dio abandonando la energía electronuclear y lo mismo está ocurriendo en Bélgica y Austria”.

“Deja una lección muy clara, que es la del principio precautorio, no podemos usar elementos sobre los que no tenemos control y no podemos controlar la radioactividad una vez ha salido de un reactor”, añadió.