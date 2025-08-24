Sofía Salas, experta en bioética: “Existen temores no fundados en la evidencia” sobre tratamientos de bloqueo hormonal

La doctora y académica se refirió a lo "tremendamente perjudicial" que sería, por otro lado, suspender el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). Con todo, insistió en que está de acuerdo en dejar las cirugías para luego de cumplir la mayoría de edad.

La doctora Sofía Salas, experta en bioética y académica de la Universidad del Desarrollo, abordó en Influyentes de CNN Chile parte de la discusión relacionada a los tratamientos de transición por cambio de género.

Fue a mediados de mayo de este año que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe de la comisión especial investigadora sobre el tema, a través del cual buscan terminar, entre otras cosas, con el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG).

En ese sentido, para la experta es complejo sobre todo porque en su primera etapa, este programa funciona en el ámbito psicosocial, clave para determinar que en su conjunto la familia pueda tomar la mejor decisión respecto a las problemáticas con la identidad de género de niños, niñas y adolescentes.

“Las familias y niños con problemas de identidad de género requieren apoyo integral que sería tremendamente perjudicial que decidiera suspenderse. Ese es el primer nivel”, dijo Salas.

Por otro lado, en el caso de la aplicación de tratamientos de bloqueo hormonal para púberes existe, a su juicio, “temores no fundados en la evidencia”, ya que este tipo de tratamientos ya se aplican, por ejemplo, en casos de adolescentes con pubertad precoz o adelantada.

“Distinto es, que es más complejo, dar hormonas cruzadas. Eso debe ser más tardíamente de tal modo que tenga más capacidad para consentir”, agregó.

En último caso, la académica comentó que la s intervenciones quirúrgicas sí las dejaría para quienes tengan sobre 18 años, “idealmente 20, 21 años”. “En general los cambios quirúgicos son irreversibles y es la misma mirada que tengo de la cirugía estética. No aconsejaría que una chica de 15 años le operen la nariz, sino que dejemos que se desarrolle por completo”.