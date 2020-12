Este jueves, con 38 votos a favor y dos en contra, el Senado despachó para su promulgación la nueva Ley de Migración y Extranjería, que había sido presentada en 2013 durante la primera administración del presidente Sebastián Piñera. La iniciativa no contó con un respaldo pleno, pues Revolución Democrática anunció que acudirá al Tribunal Constitucional.

En conversación con CNN Chile y CHV Noticias, el director del Servicio Jesuita Migrante, José Tomás Vicuña, precisó que, si bien valoran la normativa, “hay un punto que va a tener que evaluarse, que tiene que ver con el artículo 8° transitorio, que va a permitir regularizarse a algunas personas que estaban en situaciones duras, pero no a quienes ingresaron por pasos no habilitados”.

“Las últimas tres regularizaciones que han habido se ha permitido regularizarse a las personas que ingresaron por pasos no habilitados y que no tengan antecedentes penales. Incluso el mismo gobierno lo hizo en 2018. Esta ley sólo da la posibilidad a las personas de salir y pedir una visa desde afuera”, expresó. “Pero cuando tú has esperado 5 años para encontrarte con tu hijo, cuando has atravesado el desierto porque es más seguro que tu tierra, las personas no van a salir. Es ideal que se cumpla la ley, pero hay que ver la realidad”.

Bajo la misma línea, afirmó que “lo cierto es que los últimos años concentran el 60% del total de ingresos por pasos no habilitados de toda la última década”.

“Es muy bueno que la ley les permita a las personas que sinceren sus motivos de migración y que entren con RUT desde el día uno, pero la realidad y la evidencia es que ha aumentado de forma exponencial los ingresos por pasos no habilitados, especialmente de la población venezolana”, expresó.

Además, advirtió al Ejecutivo que si no se avanza en políticas que integren a la comunidad extranjera, ocurrirá algo similar al proceso migratorio en Estados Unidos.

“Promovamos políticas de integración más que solo comunicar deportaciones”, dijo.”Lo que va a pasar es que probablemente disminuya el flujo total de personas, porque van a poder regular los consulados desde el exterior, pero aseguramos que van a aumentar cada vez más los ingresos por pasos no habilitados. Es como la realidad de Estados Unidos, que se pide una visa desde afuera, pero crecen las redes de tráfico, las caravanas de migrantes, situaciones que hemos visto en Arica, eso va a pasar”, concluyó.

