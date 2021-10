La mañana de sábado el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, conversó con Rafael Cavada sobre los diversos temas que han marcado su campaña durante las últimas semanas.

En conversación con CNN Chile, el abanderado del oficialismo se refirió a su campaña de cara a las elecciones de noviembre. “Estamos trabajando full en tratar de romper la polarización, estoy bien asustado de lo que está pasando en Chile, veo que vamos a un choque de trenes entre Kast y Boric que puede ser mortal para el sistema político”, afirmó.

Al ser consultado por las encuestas que lo posicionan cuarto en la carrera presidencial, Sichel aseguró que “van a haber cuatro candidaturas que se van a definir a última hora, de la José Antonio Kast, Boric, Provoste y la mía. Vamos a llegar mas o menos, según datos, en las mismas condiciones y espero que se busquen alternativas más moderadas que los polos”.

“Lo que más me da terror de lo que puede pasar en marzo, es que el país se transforme en algo más ingobernable de lo que tenemos hoy día. El problema de los chilenos es que necesitan salir adelante, tener una mejor vida y cuando la política se transforma en un choque de trenes entre péndulos no se resuelven los problemas, al revés, caemos en una crisis permanente”, sostuvo.

En cuanto a la polarización previa a las elecciones presidenciales y parlamentarias, Sichel aseveró “la política no es sólo la pelea con la extrema izquierda y si pierde (…) también se trata con no permitir que lo que habíamos avanzado en el grupo de centro retroceda”.

“El país dividido entre Pinochet y Allende a mí me interesa poco, pero tengo la sensación de que eso es el debate que estamos viendo, es como volver a los 70 y una discusión que está absolutamente pasada de moda”, complementó.

Posibilidades de Kast para gobernar

Durante la entrevista, la carta de Chile Podemos Más, se refirió a las posibilidades que tendría para gobernar el líder del Partido Republicano de resultar electo. “Tengo una diferencia incluso con lo que hizo José Antonio Kast, yo creo en los proyectos colectivos”.

“Yo veo bien difícil -que Kast pueda gobernar- él decidió no ir a la primaria, tener un partido propio, armar un proyecto personal, yo en general decidí el camino distinto. No se puede gobernar sólo con proyectos personales. En Chile se necesita construir grandes mayorías. El problema de la crisis política que estamos viviendo en general tiene que ver con la inestabilidad que se paran y dicen que van a cambiar el mundo y eso es populismo”, añadió Sichel.

Financiamiento irregular de su campaña en 2009

El ex ministro de Desarrollo Social también se refirió a la investigación de CNN Chile y CHV Noticias que reveló que había recibido financiamiento ilegal en su campaña del año 2009. “No tengo porqué suponer que hubo financiamiento irregular, lo que sí digo y quizás fue un error no saber en ese minuto, cuando uno va a una campaña en que no tiene ninguna posibilidad de ganar”.

“Imagínate que tienes 30 años, y un partido te invita a ser candidato y te dice nosotros nos preocupamos del financiamiento (…) llegué tres meses antes de ser candidato y no sabía. La verdad llegué tres meses antes a ser candidato y no sabía“, afirmó.

Proyecto de indulto

“Enfrentarse a Carabineros no es un hecho normal, a la autoridad hay que respetarla en democracia”, manifestó el ex presidente de Banco Estado.

“Mi problema tiene que ver con que cuando se propone una ley de indulto como la que propone Provoste y Boric están condonando delitos de saqueos, incendio, incluso delitos frustrados de homicidio, además ataques ante la autoridad”, sostuvo.

“El error es generar una sensación una sensación de impunidad (…) si hacemos eso podemos dar señales tristes para nuestra democracia”, manifestó en conversación con CNN Chile.

“Tenemos narcos que se toman los barrios y nadie los persigue si mientras seguimos discutiendo si tenemos que indultar o no indultar, en vez de acelerar los procesos judiciales y ver cómo creamos tribunales especiales”, argumentó.

Por último el abanderado oficialista afirmó que “nunca voy a votar por un proyecto de Provoste o Boric porque creo que se han extremado hacia la izquierda”