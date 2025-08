Sichel afirma que Kast tiene una “responsabilidad política” en pedir que se persigan las cuentas que atacan en redes sociales

Consultado en Tolerancia Cero si cree que el candidato José Antonio Kast y el Partido Republicano se aprovechan del uso de bots, Sebastián Sichel sostuvo: “Lo creo completamente, lo viví en mi campaña”.

El excandidato presidencial Sebastián Sichel se refirió en Tolerancia Cero a la carrera presidencial y a los ataques en redes sociales que ha recibido la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien acusó ser víctima de una “campaña sucia” en este proceso electoral.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si cree que el candidato José Antonio Kast y el Partido Republicano se aprovechan del uso de bots, respondió: “Sí, lo creo completamente, lo viví en mi campaña”, y, haciendo alusión a la situación de los establecimientos educacionales, enfatizó: “Tolerar la violencia es igual que ser cómplice de la violencia. La violencia es física, porque unos cabros se meten con molotov en un colegio, pero también cuando alguien que me siga a mí en una red social termina diciendo que alguien tiene alzheimer o que alguien es un comunista no sé cuánto, y tú como líder no eres capaz de contener a esos adherentes y un poco te haces leso respecto a eso, creo que hay complicidad y hay que determinarlo. Ahí lo digo abiertamente”.

En ese sentido, aclaró que no cree que exista una complicidad directa, pero sí una “responsabilidad política”, y aseguró haberle pedido abiertamente a Kast que “debería limpiar sus propias redes y pedir que se persigan esas cuentas”. Además, recordó que durante su campaña tenía entre sus filas a “Pancho Malo”.

Por otro lado, planteó que existe un “autoritarismo escondido” en sectores tanto de la izquierda como de la derecha en Chile, que, a su juicio, “creen poco en la democracia”.

Mira aquí la entrevista completa