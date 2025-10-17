“Si se ve populismo”: Experto asegura que la candidatura de Franco Parisi apunta solo a “consolidar la supervivencia del PDG”

En conversación con CNN Chile, el experto también destacó las emociones que dominan cada campaña, como el amor en Jara, la unidad en Matthei y el miedo en Kast, y advirtió la dificultad de Marco Enríquez-Ominami para avanzar a una segunda vuelta.

Este viernes, el analista político y académico Nicolás Freire analizó la franja electoral y la candidatura presidencial de Franco Parisi, asegurando que el economista no tiene aspiraciones reales de llegar a La Moneda, sino que apunta a fortalecer su fuerza política en el Congreso.

“Él está apuntando, no a ganar la presidencial. Tiene consciencia de que no va a pasar a una segunda vuelta”, afirmó Freire.

Según el experto, la estrategia de Parisi está centrada en consolidar el equipo parlamentario del Partido de la Gente (PDG), lo que le permitiría asegurar su continuidad política a nivel institucional.

Freire también advirtió una lógica populista en la propuesta del candidato del PDG, que se apoya en mensajes directos y apelativos, enfocados en conectar con un electorado desencantado de los partidos tradicionales.

“Si se ve populismo en la candidatura de Franco Parisi (…) Él está apuntando, no a ganar la presidencial, tiene consciencia de que no va a pasar a una segunda vuelta, pero consolidar el equipo parlamentario que permitirá la supervivencia del PDG, pero sí con una lógica más populista”, sostuvo.

#CNNPrime | Nicolás Freire, analista político, por franja electoral: "Si se ve populismo en la candidatura de Franco Parisi (…) Él está apuntando, no a ganar la presidencial, tiene consciencia de que no va a pasar a una segunda vuelta, pero consolidar el equipo parlamentario…"

La franja electoral

Freire también entregó una lectura crítica sobre el tono y los mensajes predominantes en las franjas electorales de los principales candidatos presidenciales, destacando cómo cada una apela a emociones distintas para posicionarse en el electorado.

Freire identificó conceptos centrales que, a su juicio, están marcando la narrativa de cada campaña.

“La ironía de Mayne-Nicholls, amor en el caso de Jara, unidad en la de Matthei y temor o miedo en la de Kast”, resumió.

A juicio del académico, tanto la apuesta emocional de Jara como la estrategia basada en el miedo de José Antonio Kast tienen potencial para sostenerse durante toda la primera vuelta.

Sin embargo, advirtió que la verdadera prueba será la capacidad de adaptación de estos discursos en una eventual segunda etapa.

“Veo muy difícil que pueda lograr llegar a segunda vuelta”

Sobre la estrategia comunicacional de Marco Enríquez-Ominami, Freire la calificó como agresiva, aunque comprensible dadas las condiciones en que se presenta su candidatura.

“Es de las pocas alternativas que tiene. Veo muy difícil que pueda lograr una votación que le permita pasar a segunda vuelta”, puntualizó.