Sharp dice que no está de acuerdo con el apoyo jurídico del Gobierno a Pardow: “La plata pública tiene otros objetivos”

El exalcalde Jorge Sharp sostuvo en Aquí Se Debate de CNN Chile que, durante los procesos judiciales que debió enfrentar, "nunca utilicé dineros públicos para mi defensa personal"; por ello, planteó que no está de acuerdo con que el exministro Pardow reciba apoyo jurídico del Estado para enfrentar la acusación constitucional.

El exalcalde y candidato a diputado, Jorge Sharp, se refirió en Aquí Se Debate de CNN Chile a la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, tras la detección de un error en la metodología de cobro de las cuentas de la luz.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó en La Tercera que el Gobierno brindará apoyo jurídico a Pardow, ya que la normativa establece que los funcionarios públicos tienen derecho a la defensa del Estado en procesos relacionados con el ejercicio de su cargo.

Sharp comentó: “Por lo menos en mi caso, nunca utilicé dineros públicos para mi defensa personal”. Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si lo habría hecho en el ejercicio de su cargo, respondió: “Nunca lo ocupé, la plata pública tiene otros objetivos y otras finalidades”.

Por lo tanto, manifestó que no está de acuerdo con que se utilicen recursos públicos para la defensa en el proceso acusatorio contra Pardow.