En una edición de Tolerancia Cero, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, se refirió a su polémica salida del organismo. En esa línea apuntó al Partido Comunista de hacerles “la vida imposible” en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Asimismo, señaló que nunca ha creído que haya que refundar a Carabineros. “Yo nunca he creído que haya que refundar a Carabineros, el Instituto nunca creyó eso, hablamos de reformas, jamás de refundición”, manifestó.

Consultado sobre la propuesta de nueva Constitución, Micco señaló que no votará por la opción Apruebo y que cree que el aborto no debe ser considerado como un derecho humano. “¿En qué situación quedamos los que no creemos que es un derecho humano? Vamos a ser unos parias. Qué pasa si yo mantengo mi opinión de que no hay un derecho humano a la interrupción voluntaria del embarazo, yo no voy a pedir de seguir dando mi opinión porque estaré violando un derecho humano”, dijo.

1.- “El PC nos hizo la vida imposible”

“El Partido Comunista, que apoyó la toma y que pidió mi renuncia…que se haga cargo de estas afirmaciones y que no me dé una explicación a mí sino que al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque nos hicieron la vida imposible con esto. Salvo RD, en el Frente Amplio fue lo mismo”.

#ToleranciaCero | Sergio Micco, ex director del INDH: "El PC que apoyó la toma, que pidió mi renuncia, nos hizo la vida imposible". 📡Señal en vivo: https://t.co/GLBCMaZ2oJ pic.twitter.com/FGFAOQkGMf — CNN Chile (@CNNChile) August 1, 2022

2.- “Nos reventó en la cara un problema que era la autonomía excesiva de Carabineros”

“Con respecto a la responsabilidad política (tras el 18-O), nosotros somos de la idea de que acá nos reventó en la cara un problema que era la autonomía excesiva de Carabineros con respecto a las autoridades políticas, porque lo que uno observaba es que se daban y se daban instrucciones y seguían ocurriendo, en algunos casos, las mismas situaciones”.

“El Instituto aprobó, por 10 votos de 11, presentar una querella criminal contra el alto mando de Carabineros, pero por responsabilidad por omisión, no por acción y ese es el debate con respecto a la sistematicidad. El presidente Boric asumió el poder y yo veo que el alto mando de Carabineros sigue siendo el mismo”.

#ToleranciaCero | Sergio Micco, ex director del INDH: "Con respecto a la responsabilidad política (tras el 18-O), nosotros somos de la idea de que acá nos reventó en la cara un problema que era la autonomía excesiva de Carabineros". 📡Señal en vivo: https://t.co/GLBCMaZ2oJ pic.twitter.com/CsiE2wgSHC — CNN Chile (@CNNChile) August 1, 2022

3.- “Nunca he creído que haya que refundar Carabineros”

“Si tú dijiste que había que refundar a Carabineros y después lo que estás haciendo es fortalecer a Carabineros en la Macrozona Sur, a lo menos tienes que dar una explicación”.

“Yo nunca he creído que haya que refundar a Carabineros, el Instituto nunca creyó eso, hablamos de reformas, jamás de refundición”.

#ToleranciaCero | Sergio Micco, ex director del INDH: "Nunca he creído que haya que refundar Carabineros". 📡Señal en vivo: https://t.co/GLBCMaZ2oJ pic.twitter.com/Uf6YsirZ2l — CNN Chile (@CNNChile) August 1, 2022

4.- “Yo no voy a votar Apruebo”

“Me dicen que cómo es posible que esté con estas personas de derecha. La misma crítica nos hacían cuando hacíamos alianza con la gente comunista, con el PS. Ahora hay chilenos de primera, segunda y tercera categoría”.

#ToleranciaCero | Sergio Micco, ex director del INDH: "Yo no voy a votar Apruebo". 📡Señal en vivo: https://t.co/GLBCMaZ2oJ pic.twitter.com/p5YWz7dQX9 — CNN Chile (@CNNChile) August 1, 2022

5.- “Es muy complejo que en la Constitución se establezca la interrupción del embarazo”

“Es muy complejo que en la Constitución, que es la norma fundamental para todos los habitantes de Chile, se establezca la interrupción del embarazo como un derecho humano de garantía fundamental”.

“Porque eso significa que si esa Constitución se aprueba, ¿en qué situación quedamos los que no creemos que es un derecho humano? Vamos a ser unos parias. Qué pasa si yo mantengo mi opinión de que no hay un derecho humano a la interrupción voluntaria del embarazo, yo no voy a pedir de seguir dando mi opinión porque estaré violando un derecho humano”.