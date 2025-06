Sepúlveda y críticas al Frente Amplio: “El socialista Landerretche y otras personas tienen una duda legítima”

El panelista de Tolerancia Cero planteó una reflexión sobre la violencia y la controversia generada tras las declaraciones del economista: "Me gustaría que, si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo ni convertir el país en un maldito infierno".

El miércoles pasado, aquí en Tolerancia Cero, le preguntamos al Presidente Boric sobre la conducta que debiese tener la izquierda ante un eventual próximo gobierno de derecha. En específico sobre la posibilidad de un nuevo “estallido”.

La frase concreta que dijo fue: “En democracia no tiene cabida la violencia… en esto no tengo ningún tipo de matiz”.

Pero su respuesta generó críticas en la oposición. Se interpretó como que trataba de desmarcarse de su conducta anterior, ya que él fue uno de los líderes de las protestas callejeras durante los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera.

La controversia llegó a su clímax cuando el militante socialista y colaborador de Carolina Tohá, Óscar Landerretche, entró a opinar.

Esto fue lo que dijo, refiriéndose al Frente Amplio, en radio Infinita: “Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias”.

La izquierda comunista y frenteamplista reaccionó reprochándole a Landerretche su falta de espíritu unitario dentro del oficialismo. Instaron a Carolina Tohá a explicar si en caso de perder la primaria ella apoyaría a Jeannette Jara o a Gonzalo Winter, cuestión que Landerretche ponía en duda.

Pero el foco de la discusión no es la unidad. El meollo de este asunto es si se rechaza o no la violencia en política, sin matices, como dijo aquí el Presidente Boric.

El socialista Landerretche y otras personas tienen una duda legítima al respecto.

El problema es que la violencia en política puede manifestarse quemando iglesias o haciendo barricadas… o disparándole a un candidato presidencial de signo contrario, como ocurrió este fin de semana en Colombia.

No es democrático tratar de conseguir con fuego en las calles lo que no se pudo ganar en las urnas. No es democrático dispararle a un candidato para evitar que tenga la posibilidad de ganar en las urnas.

La sola duda al respecto, es demasiado grave.