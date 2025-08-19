Sepúlveda sobre la fuga de tres reos desde la cárcel de Valparaíso: “Es fácil sospechar de corrupción”

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, se refirió a la reciente fuga de internos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso. En ese contexto, planteó: "El problema es que, como no se trata del primer caso reciente de presos que evaden la prisión, resulta difícil pensar que la explicación sea mera negligencia".

La “fuga del siglo”, así se bautizó la huida desde la Cárcel de Alta Seguridad, en diciembre de 1996, de cuatro ex frentistas acusados de asesinar al senador Jaime Guzmán y de secuestrar a Cristián Edwards, entre otros crímenes.

Fue una operación muy sofisticada que incluyó el uso de un helicóptero, que se posó sobre la cárcel y lanzó un canasto al que treparon los presos.

Casi 30 años después, ahora, en agosto de 2025, una nueva fuga de reos de altísima peligrosidad volvió a sorprender al país. Esta vez fueron tres los presos que huyeron, usando una técnica menos espectacular que un helicóptero, pero igual de eficiente: se lanzaron por un cable de acero, al estilo canopy, hasta el exterior de la cárcel, donde los esperaba un automóvil.

El perfil de los sujetos es literalmente de terror: Juan Israel González cumplía presidio perpetuo calificado por asesinar al suboficial de Carabineros David Florido.

Jairo Adonis González cumplía la misma pena por el robo con homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez.

Y Claudio Alexander Fornes estaba imputado por robo con homicidio y condenado a tres años y un día por tráfico de drogas.

Algunos dirán que esta escapada no es comparable a la “fuga del siglo”. Quizás no sea tan cinematográfica, pero sí más grave. Porque hoy el Estado tiene más tecnología que hace 30 años para evitar fugas y además había conocimiento previo: en 1999 hubo una fuga similar en la misma cárcel.

Es insólita una fuga así en el siglo 21. El problema es que como no es el primer caso reciente de presos que evaden la prisión es difícil pensar que la explicación es mera negligencia. Es fácil sospechar corrupción.

Para la “fuga del siglo” rodó la cabeza del entonces director de Gendarmería. Por la del viernes aún nadie asume la responsabilidad política.