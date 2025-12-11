Sepúlveda por querella contra dos profesores del Instituto Nacional por porte de combustible: “No es normal ni aceptable”

El panelista de Tolerancia Cero, Eduardo Sepúlveda, se refirió a la querella interpuesta contra dos profesores del Instituto Nacional por porte injustificado de combustible. “Esto no es normal y no debe ser aceptado. Ojalá la investigación sea el comienzo del fin de una situación verdaderamente siniestra”, señaló.

Nuevamente una investigación periodística permitió sacar a la luz un fenómeno que se sospechaba pero que no se había revelado.

Esta vez fue El Líbero el que publicó una noticia que fue tema incluso en el debate presidencial de esta semana y que sigue generando secuelas.

Me refiero a la denuncia respecto de dos profesores del Instituto Nacional que habrían ingresado en sus vehículos particulares materiales para generar disturbios que fueron recibidos en el establecimiento por un grupo de alumnos.

La publicación provocó un duro intercambio entre el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Y esta mañana, la municipalidad de Santiago presentó una querella contra los dos profesores presuntamente involucrados.

Más allá del esgrima político que enfrenta por este tema a figuras relevantes del oficialismo y la oposición, lo importante es el tema de fondo. Y es que desde hace años en liceos emblemáticos de Santiago se ha permitido que estudiantes fabriquen y agredan a profesores o policías con artefactos incendiarios. Hace un año varios escolares sufrieron graves quemaduras en el INBA por estar confeccionando bombas molotov.

Insisto: esto viene ocurriendo desde hace años y es una conducta que se ha normalizado. Siempre fue obvio que para manejar muchos litros de combustible, mechas, botellas, guantes, overoles blancos se ha requerido importantes sumas de dinero y una logística muy pensada. Esta persistente dinámica demandaba la participación de adultos: ahora ya sabemos de dos profesores que parecen estar involucrados. El propio ministro de Seguridad ha dicho que se sospecha también de la complicidad de apoderados y exalumnos.

Esto no es normal y no debe ser aceptado. Ojalá la investigación a los dos profesores del Instituto Nacional sea el comienzo del fin de una situación verdaderamente siniestra, que nunca debió ser permitida.