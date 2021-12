La presidenta del Senado conversó con CNN Chile sobre estado de la macrozona sur y aseguró que "no podemos desde otras regiones decir lo que se hace o no en un territorio". Además, criticó los 27 proyectos que el gobierno puso para su discusión inmediata. "En las discusiones inmediatas se fija seis días para tramitar los proyectos y si pones 27, no priorizaste ninguna. Cuando te dicen que 27 son importante, ninguno lo es", sostuvo.