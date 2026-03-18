Senador Walker dice que posible indulto de presidente Kast a excarabinero Maturana “sería una muy mala señal para la paz social”

El parlamentario también se refirió, en conversación con CNN Chile, a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, criticando la decisión de algunos diputados de la UDI de retirar su apoyo y confiando en que el mandatario respaldará a la exmandataria.

El senador independiente Matías Walker se refirió este miércoles a distintas decisiones del gobierno de José Antonio Kast, incluyendo la posible concesión de indultos a carabineros condenados por hechos durante el estallido social y la postura de Chile frente a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

En conversación con CNN Prime, Walker afirmó que, en general, el Ejecutivo ha dado señales coherentes con lo prometido en campaña, pero mostró su desacuerdo con la facultad presidencial de otorgar indultos.

Esto, en medio de la polémica generada por los dichos del presidente Kast anunciando que se encuentra evaluando indultar a excarabineros condenados por delitos durante el estallido social.

“No estoy de acuerdo, y tampoco estoy de acuerdo que los presidentes ejerzan esa facultad. Es una facultad que tiene que abolirse en nuestro ordenamiento jurídico. Los tribunales de justicia deben ser quienes determinen quiénes pueden cumplir las penas en libertad”, indicó.

El senador se pronunció específicamente sobre la solicitud de indulto presentada esta jornada por la defensa del excarabinero Maturana, condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.

“Que el presidente Kast lo indultara sería una muy mala señal para la paz social y para la convivencia en el Senado. No pienso en la senadora Campillai, pienso en ella como mujer y persona que luchó para que se hiciera justicia frente a una lesión grave. No es bueno para la paz social. Le sugeriría al presidente no hacerlo”, señaló.

Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Respecto a la candidatura de Bachelet a la dirección de la ONU, Walker criticó la decisión de algunos diputados de la UDI de retirar su apoyo.

“Me parece una muy mala señal. Me parece una mala decisión de los diputados de la UDI”, dijo.

El parlamentario también añadió que confía en que el presidente Kast respaldará a la exmandataria.

“Yo le pido al Presidente Kast que apoye la candidatura de Bachelet. No tengo duda que así lo va a hacer”, puntualizó.