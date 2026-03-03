Senador Sanhueza (UDI) sobre tramitación de Sala Cuna: “El Gobierno se farrió la posibilidad de haber podido llegar a un acuerdo”

En entrevista con Agenda Económica, el senador de la UDI, Gustavo Sanhueza, se refirió a la tramitación del proyecto de Sala Cuna y abordó la relación con el Ejecutivo.

Esta semana se retomaron las actividades en el Congreso tras el receso legislativo de febrero, lo que reflotó la discusión sobre el proyecto del ejecutivo sobre la Sala Cuna.

En entrevista con Agenda Económica en CNN Chile, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Sanhueza se refirió a la tramitación de este proyecto de ley y las dificultades que ha puesto su partido para aprobarlo.

“El ejecutivo no ha ingresado indicaciones al proyecto de Sala Cuna, entonces el emplazamiento que hace el presidente en reiteradas ocasiones, diciéndole a nuestro sector político que avancemos queda desdicho desde el minuto en que el gobierno aún no ingresa indicaciones”, afirmó.

“Lo que hicieron hoy fue colocarle discusión inmediata al proyecto, pero sin dar a conocer cuáles son las indicaciones que estarían ingresando”, agregó el senador.

En cuanto a la posibilidad de aprobar el proyecto antes del 11 de marzo, afirmó que “es imposible“, puesto que recién esta en el primer trámite legislativo.

“Todavía tiene que salir de la Comisión de Educación, ir a la Comisión de Hacienda, la Comisión de Trabajo, y después ser votado en la Cámara de Diputados, ahí podría pasar a ley (…) es prácticamente imposible que este proyecto pueda ser aprobado antes del 11 de marzo“, aseveró Sanhueza.

Asimismo, se refirió al rol del gremialismo en la tramitación de este proyecto de ley y aseguró que podría haberse aprobado en enero si el Ejecutivo hubiese tomado las respectivas indicaciones.

“Hicimos una propuesta con las indicaciones redactadas, principalmente para que el Ejecutivo pudiese tomarlas y si las presentaba, este proyecto podría haber sido aprobado durante el mes de enero en la Comisión de Educación del Senado”, aseguró.

Respecto a los puntos que han llevado a la UDI a frenar la tramitación, dijo que el artículo 203 sobre las reglamentaciones en el empleador ha sido de los puntos más discutidos.

“Si la Sala Cuna va a ser parte de la seguridad social de nuestro país, el responsable es el Estado de Chile, un artículo dice que el empleador tendrá que entregar la lista de Sala Cuna a los trabajadores. Nosotros decimos que es el Estado el que tiene que entregarlo, no es el empleador el que tiene que hacerse responsable”, sostuvo.

En esa misma línea, el parlamentario aseguró: “Los hechos muestran claramente que el gobierno se farrió la posibilidad de haber llegado a un acuerdo y a un consenso en un proyecto tan importante para Chile”.

En cuanto a la reanudación de la discusión del proyecto de Sala Cuna, Sanhueza señaló que realizarán todas las gestiones necesarias con los futuros ministros de Educación, María Paz Arzola, y de Hacienda, Jorge Quiroz, para “poder sacar a la brevedad este proyecto”.