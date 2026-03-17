Senador Núñez reconoce error por dichos en el caso de Rodrigo Rojas Vade: “Actué un poco apresurado”

El parlamentario subrayó que no contaba con antecedentes de la investigación y llamó a actuar con mayor cautela frente a hechos en desarrollo, especialmente cuando existen dudas sobre la veracidad de las versiones iniciales.

El senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, reconoció que actuó de manera “apresurada” al referirse inicialmente a lo ocurrido con Rodrigo Rojas Vade como un ataque perpetrado por “grupos de ultraderecha“, en medio de la controversia por el confuso episodio que en un comienzo fue vinculado a una posible agresión.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario abordó sus declaraciones previas, en las que apuntó a una eventual acción violenta con motivación política.

“Yo no tuve ninguna información privilegiada de la investigación, me basé en la información que vi en los medios de comunicación, que era bastante abundante al respecto, pero que lamentablemente después comenzó a ser relativizada, (…). Actué un poquito apresurado“, sostuvo.

Núñez explicó que, en ese momento, los antecedentes disponibles sugerían un hecho inusual que incluso llevó a distintas figuras públicas a plantear la hipótesis de una intervención de terceros.

En esa línea, recordó que versiones similares circularon ampliamente, incluyendo reacciones de autoridades, lo que contribuyó a instalar la idea de un posible móvil político.

“Era la primera información que había, que daba cuenta de algo que era muy curioso en toda su forma, y que suponía un móvil político, no lo supuse yo, lo supieron varios, de hecho el propio presidente de la república actual dijo que había una agresión de terceros, hoy día eso está puesto en duda”, indicó.

En ese contexto, el legislador enfatizó que la experiencia deja una lección sobre la importancia de actuar con cautela frente a hechos en desarrollo, evitando conclusiones anticipadas sin información confirmada.

“La experiencia es que hay que ser muy cauteloso, más aún si el involucrado es un personaje como Rojas Bade, que tiene lamentablemente un problema de cuestionamiento con sus dichos y la verdad de sus acciones”, puntualizó.