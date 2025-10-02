Senador Núñez por Ley de Presupuesto 2026: “Fue un error del Gobierno eliminar” la glosa republicana, “debe reponerse”

En conversación con CNN Chile, el parlamentario también criticó con dureza a José Antonio Kast y afirmó que la UDI está debilitando la candidatura de Evelyn Matthei.

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, se refirió al reciente discurso del Presidente Gabriel Boric en cadena nacional, defendiendo la Ley de Presupuesto 2026.

En conversación con CNN Prime, el parlamentario respaldó el tono y contenido del mensaje del Mandatario, apuntando sus críticas hacia la oposición, particularmente a la UDI y a José Antonio Kast.

“Fue la derecha la que presidencializó el debate”

Núñez cuestionó las reacciones de la derecha tras la cadena nacional del Presidente, señalando que “fue la derecha la que presidencializó el debate por el presupuesto”, y aseguró que las propuestas económicas de los principales referentes opositores son inviables:

“Lo de fondo es que hay un debate, y es que lo que proponen Kast y Matthei no es realizable”, afirmó.

Críticas a Kast y tensión interna en la derecha

El senador fue especialmente crítico con José Antonio Kast, a quien acusó de utilizar un tono agresivo en el debate público.

Cabe recordar que el candidato del Partido Republicano acusó al mandatario de “un acto de corrupción y cobardía” tras criticar su propuesta de reducir el gasto fiscal durante la cadena nacional.

“Kast es una persona que permanentemente ocupa la agresión en la política. El problema con él es la violencia en su forma de expresarse”, dijo Núñez.

Además, Núñez planteó que existen señales de tensión dentro del oficialismo opositor, afirmando que la UDI estaría restando apoyo a la alcaldesa de Providencia:

“La UDI está dejando caer a Evelyn Matthei. Están más preocupados de defender a Kast, cuando su candidata es ella. Lo que uno ve es que la derecha se está desembarcando de la candidatura de Matthei”, sostuvo.

Presupuesto 2026: “Fue un error eliminar la glosa de libre disposición”

Sobre la tramitación del Presupuesto 2026, Núñez reconoció diferencias con el Ejecutivo, especialmente por la eliminación de los fondos de libre disposición.

“Debe reponerse la glosa de libre disposición. Reasignar recursos es mucho más complejo que tener estos fondos. Fue un error del Gobierno eliminarla”, advirtió.

#CNNPrime | Daniel Núñez, senador del PC: “Fue un error del gobierno eliminar la glosa de libre disposición”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/HFiQGYHQ3Q — CNN Chile (@CNNChile) October 3, 2025

Además, sostuvo que eventualmente esta acción será “enmendada” durante la discusión parlamentaria en el marco de la tramitación del proyecto.

Reconstrucción en Valparaíso: “Ha sido más lenta de lo esperado”

Con relación al proceso de reconstrucción en Valparaíso tras los incendios de comienzos de 2024, el senador reconoció falencias: “Ha ido mucho más lento de lo que se esperaba. Es cierto que ha habido deficiencias de gestión” durante el periodo del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Caso Ulloa en la Corte Suprema: “No tenemos las instituciones a la altura”

Finalmente, sobre la decisión de la Corte Suprema de no remover al magistrado Antonio Ulloa, vinculado al abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audios, el senador Núñez fue enfático al señalar que “las instituciones no están a la altura”.

“Uno espera que la Corte Suprema dé el ejemplo. Siento la frustración de que no tenemos las instituciones a las alturas de lo que el país no está demandando”, puntualizó.