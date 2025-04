Senador Gastón Saavedra sobre declinación de Paulina Vodanovic a las primarias: “No somos un partido inquisidor”

El senador del PS se refirió a la carrera presidencial en el oficialismo y al debate que sostiene el partido de cara a las primarias.

Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista (PS), se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la carrera presidencial en el oficialismo y a la decisión de Paulina Vodanovic de declinar su candidatura en el PS de cara a las primarias.

En ese sentido, planteó que no existen cuestionamientos a su decisión, puesto que “no somos un partido inquisidor, sino un partido que escucha y que es capaz de dialogar también cuando hay situaciones complejas y tomar decisiones como esta, en que vamos a privilegiar siempre el interés superior, y eso significa la unidad del socialismo democrático, levantar un programa que sea capaz de dar cuenta de las demandas actuales”.

Por tanto, enfatizó que la proclamación de Vodanovic se dio en un “escenario bien complejo de llevar”, en un contexto donde la senadora Isabel Allende fue destituida tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), por la controversia que se generó tras la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

En esa línea, Saavedra recalcó que la candidatura de Vodanovic no fue voluntarista y planteó que en ese entonces la abanderada presidencial Carolina Tohá “no marcaba mucho”.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre las declaraciones de la precandidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, quien planteó estar abierta a la posibilidad de dejar su militancia en caso de ser electa en las primarias, Saavedra respondió que “ella tendrá una evaluación respecto al punto. Yo no le he escuchado por qué tomaría esa decisión o si es simplemente porque evalúa que el ser comunista es una carga muy pesada de sobrellevar y que no le permitiría obtener buenos resultados. Los ratios que ya tienen también en las encuestas no son tan halagüeños como uno hubiera pensado”.

En ese sentido, señaló que, si llegara a tomar esa decisión, sería algo inédito, ya que “es primera vez que ocurriría una situación como esta. Anteriormente, Jadue fue candidato y no renunció a su militancia. Ella tiene una ponderación distinta y tal vez los consejos que tiene o la decisión que está tomando será porque ha constatado que en la sociedad existe un anticomunismo muy exacerbado”.