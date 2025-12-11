Senador Galilea descarta incorporación a un eventual Gobierno de José Antonio Kast: “No veo que sea posible”

El parlamentario sostuvo que nunca han hablado del tema, que ambos lo tienen descartado y que, por razones personales y políticas, no ve factible asumir un cargo en un gobierno republicano.

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, descartó en Tolerancia Cero una eventual incorporación suya al gabinete de José Antonio Kast en caso de que el candidato del Partido Republicano llegue a La Moneda.

El parlamentario fue enfático en subrayar que la relación personal como consuegros que tiene con el republicano hace inviable una colaboración en un ámbito tan sensible como el Ejecutivo.

“Me incomoda el parentesco, me parece que a él también le incomoda, porque las relaciones no son estrictamente profesionales”, afirmó.

El presidente de RN también aseguró que el tema jamás ha sido puesto sobre la mesa.

“Nunca lo hemos conversado. Yo creo que él lo tiene descartado y yo lo tengo descartado. Es mejor mantenerse a cierta distancia”, señaló.

Galilea sostuvo que, más allá del vínculo familiar, la conveniencia política también apunta en la misma dirección: “Yo no veo que sea posible“.