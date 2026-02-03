Secretario general del PPD advierte que cercanía de Kast con modelo de Bukele “podría envejecer mal”: “Es casi una dictadura”

En conversación con CNN Chile Radio, José Toro, aseguró que los viajes al extranjero del presidente electo son una buena señal, pero que la foto de cercanía con el modelo salvadoreño podría "no envejecer bien".

Los viajes por Latinoamérica del presidente electo, José Antonio Kast, y sus reuniones con mandatarios como Nayib Bukele, Javier Milei y Lula da Silva, han generado opiniones cruzadas por el tono político de las mismas y las responsabilidades que tendrá que asumir pronto en suelo nacional.

Sobre este tema habló en conversación con CNN Chile Radio el Secretario General del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, quien, si bien, planteó que “hoy más que nunca” Chile debe reforzar su relación con el exterior y que esto constituye una buena señal, también cuestionó las políticas de seguridad que ha implementado el mandatario salvadoreño, advirtiendo que una cercanía con su modelo de seguridad podría ser problemático a largo plazo.

¿Qué dijo Toro sobre los viajes de Kast?

Respecto del encuentro con Bukele, Toro destacó los comentarios del mandatario salvadoreño sobre Chile y su nivel de desarrollo. “Me quedo con lo que habla el presidente Bukele de Chile, que Chile es un país que él anhela mucho en términos de su desarrollo”, señaló. En esa línea, agregó que, a su juicio, ese tipo de referencias “habla de que Chile es un país que no se cae a pedazos” y que mantiene “una larga tradición de hacer las cosas bien” en materia económica.

Sin embargo, el dirigente del PPD marcó distancia sobre una eventual cercanía con el enfoque de seguridad aplicado en El Salvador. “Hay que ver si el modelo Bukele en cuanto a seguridad es el que uno quiere”, afirmó, y agregó que “desde las diferentes opiniones internacionales pareciera ser no muy adecuado para Chile”.

Toro también expresó dudas sobre la proyección de ese modelo en el tiempo: “Creo que es algo que quizás no va a envejecer bien”. Consultado por las razones, respondió: “Esa foto va a empezar a cuestionarse rápidamente, lo que hace Bukele, que es casi una dictadura. Y creo que en Chile estamos lejos de aquello”.