Secretario general PPD afirma que dichos de Labbé “no le sorprenden”: “No es una buena forma de entablar un diálogo político”

El secretario general del PPD (Partido por la Democracia), José Toro, se refirió a los polémicos dichos del diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Labbé, afirmando que “no le sorprenden”.

En un programa de streaming, el parlamentario emitió una serie de expresiones que rápidamente se viralizaron. “Que los zurdos me la mamen. Al final del día nací funao y voy a morir funao”, sostuvo.

Por esta razón, un grupo de diputadas oficialistas —Carmen Hertz, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Natalia Castillo— solicitó a la Comisión de Ética de la Cámara abrir un procedimiento en su contra.

En entrevista con CNN Chile Radio, José Toro sostuvo que las declaraciones no le resultan sorpresivas y apuntó a un comportamiento reiterado. “Tiene varias intervenciones de esa naturaleza, es su manera y su forma”.

En esa línea, advirtió los riesgos que este tipo de expresiones tiene para la convivencia democrática. “Uno esperaría que ese no sea el tono en que un diputado tiene que tratar a otras personas que serán sus adversarios, contendores políticos o tendrán una diferencia ideológica”.

“No es la forma, menos si lo que uno quiere evitar en una democracia es la polarización que tiende a un aumento sostenido en términos de violencia. Yo esperaría que él pueda rectificar sus dichos y pueda asumir que no es una buena manera de entablar un diálogo político“, agregó.

Consultado por el impacto que este tipo de episodios podría tener en el nuevo escenario político, Toro planteó que habrá que observar el tono que adopte el próximo gobierno. “Eso es algo que el 11 de marzo tenemos que ver, cuál será el tipo y el estilo de gobierno que tendrá José Antonio Kast”, dijo, marcando una diferencia entre el discurso de campaña del presidente electo y las declaraciones realizadas por Labbé.

Asimismo, el dirigente del PPD sostuvo que los partidos políticos tienen responsabilidad sobre el comportamiento de sus autoridades. “Me imagino que los partidos tienen una responsabilidad importante con nuestras autoridades de la manera, la forma y el trato que debemos tener”, indicó, aludiendo al rol del Partido Nacional Libertario frente a la polémica.

Finalmente, el secretario general del PPD relativizó el alcance de este episodio, calificándolo como un hecho aislado. “Lo veo como un hecho aislado, como un hecho del exceso de confianza en un podcast que pareciera ser una cosa entretenida, con trago entre medio, algo de fiesta y de jolgorio que queda en ese espacio”, concluyó.

