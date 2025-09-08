“Tuvo mala prensa al principio”: Valenzuela destacó resultados de la Comisión contra la Desinformación

El académico experto en comunicación política y medios digitales comentó en Tolerancia Cero lo que fue el trabajo de esta comisión, impulsada por el Gobierno de Boric y que tuvo duras críticas al momento de ser dada a conocer. Sin embargo, agrega, sus dos informes "son un insumo bastante útil para cualquier ciudadano".

En 2023 el Gobierno del Presidente Gabriel Boric entró en una polémica al conocerse la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, mediante la cual buscaban en el plazo de un año entregar dos informes donde se analizara este fenómeno y se entregaran recomendaciones.

Lejos de ese ejercicio y con ambos informes publicados, resurge el debate ante lo que ha sido el caso de los “bots” afines a ciertas candidaturas que se concertan para atacar, denostar o desinformar sobre otros abanderados.

Sobre esto habló en Tolerancia Cero el académico UC, Sebastián Valenzuela, experto en comunicación política y medios digitales.

Al respecto, Valenzuela fue enfático en señalar que la discusión que enmarcó a esta comisión tiene dos aristas: por un lado estuvo lo que denomina “mala prensa” y por otro están los insumos que de allí surgieron.

“Si uno lee los dos reportes que sacaron son un insumo bastante útil para cualquier ciudadano de tener un estado del arte sobre temas de desinformación. El gran problema que tuvo la comisión es toda la polémica que tuvo, que la convoque un gobierno en particular, con un ministerio particular”, comentó.

En cuanto al fondo y lo que traen estos reportes, no habría mayores reparos. Sin ir más lejos, añade, las 72 medidas propuestas para hacer frente a la desinformación y las fake news son “bastante razonables”.

“Tengo buena opinión (de la comisión). Y de las personas que participaron también, muchos de ellos son colegas. Esa comisión tuvo una mala prensa al principio, pero con el paso del tiempo, cuando uno mira esos reportes, nadie habla criticándolo”, comenta. “El miedo era que fuera una comisión que produjera recomendaciones muy anti libertad de expresión. Claramente ese no fue el caso”.